Футзал Эстонии: одна сплошная интрига!

«Нарва Юнайтед» подходила к первому, домашнему матчу серии с «Тарту Рейвенс» в качестве фаворита. У нарвской команды был не только более высокий посев, но и в целом они провели более ровную «регулярку», чем «Рейвенс». За тартуссцев говорил лишь статистический фактор: «вороны» не проиграли «Юнайтед» ни в одном из матчей чемпионата – победа 2:1 на выезде и ничья 2:2 дома. Равным получился и первый матч полуфинальной серии: «Тарту» дважды выходили вперёд, «Нарва» дважды сравнивала, но развязка наступила за восемь минут до завершения второго тайма. «Рейвенс» в третий раз повели в счете, сделав весомую заявку на победу, и времени спасти матч у хозяев было не так много. Естественно, «Юнайтед» бросились в атаку, но гости сумели обернуть эту ситуацию в свою пользу, отправив мяч в пустые ворота. 4:2, «Тарту Рейвенс» забрали первый матч, сумев посрамить скептиков, прогнозировавших легкий выход «Юнайтед» в финал. После матча президент нарвского клуба Александр Дмитриев признался, что остался крайне недоволен первым таймом, признав слабую игру своей команды в атаке: «В первом тайме не хватило настроя, возможно сказался небольшой перерыв, который у нас был после окончания регулярного чемпионата, чувствовалось, что соперник находится в тонусе. Второй тайм мы провели уже лучше, но этого не хватило для итоговой победы. Надеюсь, что третий и четвёртый тайм во втором матче будут ещё лучше. Мы плохо сыграли в атаке, комбинационная игра практически не получалась, и у нас есть полтора дня, чтобы исправить это».