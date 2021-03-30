Футзал Эстонии: одна сплошная интрига!
«Нарва Юнайтед» подходила к первому, домашнему матчу серии с «Тарту Рейвенс» в качестве фаворита. У нарвской команды был не только более высокий посев, но и в целом они провели более ровную «регулярку», чем «Рейвенс». За тартуссцев говорил лишь статистический фактор: «вороны» не проиграли «Юнайтед» ни в одном из матчей чемпионата – победа 2:1 на выезде и ничья 2:2 дома. Равным получился и первый матч полуфинальной серии: «Тарту» дважды выходили вперёд, «Нарва» дважды сравнивала, но развязка наступила за восемь минут до завершения второго тайма. «Рейвенс» в третий раз повели в счете, сделав весомую заявку на победу, и времени спасти матч у хозяев было не так много. Естественно, «Юнайтед» бросились в атаку, но гости сумели обернуть эту ситуацию в свою пользу, отправив мяч в пустые ворота. 4:2, «Тарту Рейвенс» забрали первый матч, сумев посрамить скептиков, прогнозировавших легкий выход «Юнайтед» в финал. После матча президент нарвского клуба Александр Дмитриев признался, что остался крайне недоволен первым таймом, признав слабую игру своей команды в атаке: «В первом тайме не хватило настроя, возможно сказался небольшой перерыв, который у нас был после окончания регулярного чемпионата, чувствовалось, что соперник находится в тонусе. Второй тайм мы провели уже лучше, но этого не хватило для итоговой победы. Надеюсь, что третий и четвёртый тайм во втором матче будут ещё лучше. Мы плохо сыграли в атаке, комбинационная игра практически не получалась, и у нас есть полтора дня, чтобы исправить это».
Вероятно, работа над ошибками не прошла даром, и второй матч серии в Тарту уже прошёл под другим сценарием, хотя «Нарве» вновь пришлось отыгрываться. «Юнайтед» усилиями Эрика Григорьева быстро открыли счёт, но ещё до перерыва пропустили дважды, зависнув над пропастью – вылет из плей-офф серьезно замаячил над горизонтом. К середине тайма тот же Григорьев сумел сравнять счёт, но две минуты спустя «Рейвенс» вновь вышли вперёд – 3:2. Тем не менее, последняя пятиминутка осталась за гостями: сначала Семён Федотов сравнял на 37-й минуте, а полторы минуты спустя Эрик Григорьев оформил хет-трик, выведя «Нарву» вперёд. Окончательный счёт установил Виталий Кутузов, из центрального круга поразив пустые ворота хозяев. 5:3, «Нарва Юнайтед» спасает сезон от краха и теперь все решится в третьем матче серии, который пройдет в Нарве. Следите за анонсами!
Главная интрига полуфинальных серий, безусловно, зародилась в Виймси, где безоговорочный победитель регулярного чемпионата «Смсраха» проиграл столичному «Космосу». Таллинцы не могли победить одного из своих самых принципиальных соперников с октября 2019-го, но, наконец, сумели прервать эту неудачную серию. Обе команды провели практически идеальный матч в обороне, сыграв с предельной концентрацией, и как результат – всего два забитых мяча в основное время. В дополнительное время соперники вновь обменялись голами: Виктор Кравцов вывел хозяев вперёд, а за минуту до завершения экстра-тайма Максим Бабяк реализовал десятиметровый, переведя матч в серию послематчевых ударов. В этой своеобразной лотерее сильнее оказались футболисты «Космоса», выиграв серию 3:1.
После матча менеджер «Космоса» Степан Черноусов признал, что исполнение стандартных положений стало ключевым фактором в этом матче: «На тренировках мы специально отрабатывали десятиметровые, потому что мы не забивали их «Виймси» практически никогда. И в финале два года назад, и в прошлогоднем полуфинале, и в матчах «регулярки» мы не использовали свои шансы, но, наконец, наша работа дала свои плоды – благодаря реализованному десятиметровому мы смогли спасти этот матч и победить».
Черноусов также отметил, что в преддверие полуфинала «Космос» перешёл на более интенсивный график тренировок: «Мы планомерно готовились к этому матчу, смотрели их последние игры, анализировали наши очные встречи. Мы перешли на плотный график тренировок, занятия проводились практически каждый день. Задание тренерского штаба заключалось в том, что нам нужно крайне внимательно сыграть в обороне и сохранять концентрацию весь матч. Отдельно отмечу нашего вратаря Вадима Белякова, который хладнокровно отработал всю встречу, уверенно защищая наш тыл».
По словам Черноусова, во втором матче «Космос» вновь будет готов удивить соперника: «Анализировать прошедший поединок, пока не остыли эмоции, довольно сложно, на новой неделе мы посмотрим игру, выделим ряд ключевых моментов и будем готовиться ко второму матчу. Думаю, что мы внесём ряд изменений, по сравнению с первой встречей. Мы и этот матч играли совершенно иначе, не так, как делали это в регулярном чемпионате, поэтому какие-то изменения определённо будут».