Правительство продлило все действующие ограничения до 25 апреля

По словам министра образования Лийны Керсна, сегодня после встречи с научным советом правительство решило продлить все действующие ограничения до 25 апреля.

Через две недели правительство заново пересмотрит показатели пандемии коронавируса и на основании этого решит, останется ля продление в силе.

По словам Керсна, научный совет предложил рассмотреть вариант начиная с 26 апреля, то есть после школьных каникул, открывать школы в тех регионах, где заражение находится на низком уровне. Конкретных предложений по регионам пока нет.

По ее словам, если открыть спа и водные центры, например, в Южной Эстонии, то люди массово туда поедут, но если открыть там школы, то подобного не произойдет — люди же не повезут детей в школу в другой регион.

Она добавила, что во время школьных каникул люди больше путешествуют, в том числе и за границу, и это, к сожалению, может привести к новому росту заболеваемости. Поэтому министр попросила проводить весенние каникулы в кругу семьи, наслаждаясь весной на улице, чтобы дети смогли быстрее вернуться к контактному обучению.

Правительство надеется, что текущее понижение уровня заражения в стране продолжится и до 13 апреля, и тогда можно будет обсудить снятие ограничений.

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