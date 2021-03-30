Новости Эстонии
30.03.2021, 13:16

Правительство продлило ограничения до 25 апреля

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Mis piirangud 7.03.2021
Mis piirangud 7.03.2021
Foto: Andres Putting
Правительство пересмотрит решение заново через две недели, 13 апреля.

По словам министра образования Лийны Керсна, сегодня после встречи с научным советом правительство решило продлить все действующие ограничения до 25 апреля.

Через две недели правительство заново пересмотрит показатели пандемии коронавируса и на основании этого решит, останется ля продление в силе.

Будет дополнено.

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