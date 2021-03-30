30.03.2021, 13:35
ВИДЕО | Эстонского актера признали виновным в сексуальных домогательствах к ребенку(3)
Суд признал Венно Лоосара виновным в сексуальных домогательствам к маленькому ребенку и приговорил его к пяти годам условного заключения с пятилетним испытательным сроком.
Известный актер детских программ и музыкант планирует обжаловать решение суда.
Согласно обвинению Лоосару вменяется в вину один эпизод, когда он трогал девочку младше 10 лет через одежду в области гениталий. Также в его владении было найдено 19 фотографий и четыре видео с детской порнографией.
В конце прошлого года, когда было предъявлено обвинение, окружной прокурор Арика Алман сказала Delfi, что вменяемый Лоосару инцидент произошел много лет назад, однако правоохранительным органам сообщили о нем лишь недавно, поскольку на тот момент потерпевшая в силу возраста не осознавала, что происходит.