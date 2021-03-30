Новости России
30.03.2021, 15:53

Россия вовсю трубит об экспорте вакцин, а под шумок сама их закупает

 (14)
Прибытие вакцины "Спутник V" в Аргентину
Прибытие вакцины "Спутник V" в Аргентину
Фото: Carlos Smiljan/Keystone Press Agency
Россия называет вакцину ”Спутник V” триумфом своих учёных, однако программа вакцинации страны по-прежнему зависит от международной торговли, пишет The New York Times.


В России с большой помпой говорили о появлении вакцины ”Спутник V” в Латинской Америке, Африке и, более того, в некоторых странах Европы. Поставки были названы решением проблемы дефицита вакцин во всём мире.
Однако об одной стране, которая также импортирует вакцины, было сказано гораздо меньше. И этой страной оказалась сама Россия.
Российское правительство поручило производство ”Спутника V” южнокорейской компании — она уже поставляет вакцину в Россию, и планирует заключить контракты с компанией из Индии.
И хотя оценить масштабы импорта невозможно из-за соглашений о неразглашении, гордые заявления России о своей роли ведущего экспортёра вакцины в нуждающиеся страны вызывают сомнения.

Для того, чтобы читать дальше:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega
Что такое Полный пакет Delfi?
Оставить комментарий Читать комментарии (14)