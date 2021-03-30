Нарвское EKRE: русофобские заявления членов партии были сделаны в личных соцсетях и вырваны из контекста, а выступление президента разочаровало

Гусев: Инициатива была со стороны нашей активной группы. Мы сами прочли устав партии, программу и решили, что эта партия, которая может нам подойти, согласно нашим взглядам. Никто нас никуда не звал, мы сами вышли на представителей партии, связались с ними, провели несколько встреч и переговоров. В итоге Март Хельме посетил Нарву. Мы обратились к руководству EKRE с конкретными предложениями — изменить жизнь в Нарве в лучшую сторону. Мы были услышаны.

"Мы обратились в нужное время, а для них получилось, что в нужном месте появились нужные люди"

То есть, самая большая проблема — это страх говорить. Очень распространенная у местных жителей проблема, потому что чаще всего они понимают, что они умеют читать, но бояться говорить. Эстонцы в этом плане большие молодцы, потому что они говорят на русском языке. Это очень приятно, это вызывает уважение к ним. Я заметил, что большое количество эстонцев владеет русским языком на хорошем уровне.

Андреев: У меня эстонское гражданство. Оно мне досталось по матери, которая в свое время сдала экзамены и получила его. Учился я в русской школе, но после ее окончания, спустя какое-то время сдал на категорию В2. И, в принципе, я общаюсь на эстонском языке, но, к сожалению, последние три года у меня очень мало языковой практики и по этой причине я начинаю побаиваться говорить на эстонском.

На сегодняшний день, конечно же, отсутствует языковая практика. По одной простой причине: в Нарве отсутствуют носители языка, отсутствуют профессиональные преподаватели, как носители языка. У нас преподаватели точно так же когда-то выучили эстонский язык, в том же университете и преподают его.

Гусев: Естественно, если мы в партии, то не можем иметь другое гражданство, кроме эстонского. Мой эстонский паспорт довольно молодой, я получил его в прошлом году, в конце лета. Сдал экзамены по конституции и на уровень знания эстонского языка.

Гусев: Естественно, такие вещи происходят. Город маленький и все это, как на ладони. Всех это видно, все про всех всё знают.

Гусев: Конечно! Я думаю, как и везде. Без этого, наверное, не бывает политики.

Гусев: Прошло 25 лет, а основной костяк состава горсобрания не изменился. Те же лица, просто идет ротация руководства. Фракция Meie Narva сидит в горсобрании уже второй срок. И того — семь лет. За это время они тоже так же окостенели, находясь в одном зале со старой властью. Когда произошел этот переворот, по большому счету, в городе совершенно ничего не изменилось. И люди это видят. Ноябрьский переворот не принес ничего, кроме торможения каких-то процессов. Даже взять принятие бюджета. То есть, произошла только потеря времени, больше никаких положительных вещей не произошло.

Гусев: По сути, власть в городе не меняется с 1996 года, это одни и те же люди.

Гусев: Сейчас рано говорить об этом. Мы поставили перед собой большие цели. Мы хотим получить несколько мест в горсобрании, может быть их будет немного, может быть много. Не зависит от количества, здесь главное — качество.

Гусев: Так как мы вышли на них первые, то они нам обещать ничего и не могли априори. Мы вышли с предложением изменить положение дел в городе, изменить власть, соответственно, предложения были с нашей стороны. С их стороны мы нашли поддержку.

Андреев: Скорее всего, все совпало: мы обратились в нужное время, а для них получилось так, что в нужном месте появились нужные люди.

Получается, у EKRE и не было планов на Нарву, и благодаря вам они решили создать здесь партийную ячейку?

Гусев: Она кинула своих избирателей. После прихода к власти она совершенно не продвигает свою программу — то, что обещала. Она всегда позиционировала себя как борец с этой системой, а теперь стала ее частью. Она всегда открыто и яростно критиковала власть, на чем собирала протестные голоса. А сейчас просто примкнула к ним. Нам, скорее всего, будет не просто сотрудничать с таким человеком.

Андреев: Такие сложности существуют в первую очередь с банками. Мы знаем, что инвесторы уходят из Эстонии, потому что они должны отследить поток денег черт знает до какого колена. С банками тоже придется что-то решать, конечно, они понесли огромные убытки, но это не должно препятствовать бизнесу. Рано или поздно с этим придется разбираться.

Год назад Яак Ааб, тогда еще министр госуправления говорил, что это сложно. Потому что в Эстония была втянута в скандалы с отмыванием денег. Вы это учитываете?

Это производства — заводы, фабрики, которые будут построены на территории Ида-Вирумаа иностранными инвесторами, но произойдет это только при условии, что это будет для них выгодно. И наша задача — создать благоприятную среду для инвесторов. У нас здесь большое количество специалистов и все они постоянно находятся под угрозой потери рабочего места. Конечно, эти заявки невозможно решить в одностороннем порядке на уровне местного самоуправления, но если говорить про EKRE, то у нас есть представители в парламенте. Популярность партии растет, количество членов постоянно увеличивается и тем самым Марта и Мартина Хельме нельзя назвать бывшими министрами. Это будущие министры.

У нас есть предложение создать в Нарве, возможно во всем Ида-Вирумаа , свободную экономическую зону, чтобы привлекать сюда предпринимателей из других стран, чтобы им было здесь выгодно и удобно строить заводы, развивать свой бизнес.

Андреев: Максимальная цель, к которой мы стремимся — собрать хороший список и выиграть выборы. Но, есть и промежуточные задачи, которые необходимо воплотить в жизнь. Они отображены в нашем манифесте, который мы представим в ближайшем будущем. Сейчас мы не готовы назвать все его пункты. Мы работаем над ним очень тщательно.

Гусев: Я как нарвитянин скажу, что нарвитяне помнят совершенно все. Но нарвитяне помнят и другие вещи. Им уже 20 лет обещают какие-то изменения в городе, но все это остается только на словах. Нарвитяне помнят все эти обещания, которые не были исполнены. Если говорить про вышеупомянутые высказывания, то все они происходили на личных страницах в социальных сетях. Это не является официальной позицией партии, это личные высказывания определенных людей. И чаще всего оно было вырвано из контекста.

Партия EKRE попадала в скандалы из-за высказывания некоторых членов относительно русских. Урмас Рейтельманн назвал местных русских ”паразитирующими тибламми”, Март Каллас написал в фэйсбуке: ”В России свои бунтари! У нас понаехавший человеческий сброд с советским менталитетом!” После были заявления в стиле: вы нас не так поняли. Думаете, нарвитяне забыли про это, закроют на это глаза и будут голосовать за EKRE?

Гусев: Для любой партии — чем больше мест, тем лучше. У нас нет плана по поводу определенного числа голосов.

Гусев: Конечно, есть и такие люди. Обращаются известные не только в Нарве люди. Но на сегодняшний день мы не станем говорить, кто это. Но все эти люди будут участвовать в предвыборной кампании. Это как политики, так и бизнесмены.

Гусев: В правлении пять человек, а команда у нас довольно большая и с каждым днем она растет. Люди вступают в партию, они готовы работать, готовы сотрудничать. Свою помощь предлагают даже те люди, которые не имеют возможности вступить в партию, например серопаспортники.

Андреев: Наша тактика — исключать голословные обвинения. Мы не собираемся очернять кого-то, наша цель — добиться положительных изменений для жителей Нарвы и для города в целом.

Гусев: В политике вообще ничего нельзя исключать, поэтому сложно сказать. Давайте посмотрим какое количество голосов мы соберем на местных выборах в 2021 году.

Я считаю, что тема национальности, истории и принадлежности людей к чему-либо — это личные темы. Относительно дней памяти. Есть семьи, чьих родственников депортировали из Эстонии. Это история конкретных семей. Они в праве вспоминать этот день и проводить его так, как они привыкли и как у них принято в этой семье. Никто не имеет права говорить, как они должны делать, а как не должны делать. Тоже самое касается 9 мая. Если история конкретной семьи была затронута Второй мировой войной, если кто-то из их близких воевал, то абсолютно нельзя спекулировать на этом. Это личное и нельзя лезть в историю ни одной семьи. Вот что такое консервативные ценности.

Андреев: Президенту страны, в которой живут люди разных национальностей и которые имеют равные права, и многие из которых интегрированы в гражданское общество, не допустимо поднимать градус и спекулировать на подобные темы.

Гусев: Естественно, все эти русофобские высказывания, которые разжигают национальную вражду, недопустимы. Я считаю, что это надо рубить на корню. Мы со своей стороны в дальнейшем будем отслеживать такие высказывания и бороться с ними. Будем реагировать на это жестко. Но если посмотреть на высказывания других политических деятелей от других партий, то картина совершенно та же. Возьмем последнее выступление президента Эстонии , которое вызвало огромный шквал негодования со стороны русскоязычного населения. И если представители EKRE делали это на своей странице в фейсбуке, то президент заявила об этом открыто на празднование годовщины Эстонской республики.

Если мы посмотрим на посты людей в тех же социальных сетях в нарвском сегменте, где высказываются представители партий, то там тоже есть оскорбления. Оскорблений и судебных дел нисколько не меньше, чем высказывания 2-3 политиков EKRE. Фейсбук — это некая информационная среда, но с другой стороны — это огромная помойка, где каждый высказывает все, что вздумается.

Возвращаясь к высказываниям Марта Хельме. В интервью Deutsche Welle он говорил, что геев надо отправить в Швецию. Разделяют ли эту позицию нарвитяне?

Андреев: Пора закрыть вопрос разыгрывания русской и эстонской карты. Только вместе мы можем прийти к чему-то стоящему, работая вместе, а не топчась на месте и мусоля какие-то одни и те же вопросы, которые не могут решиться уже седьмой десяток лет.

Гусев: Не надо на этом делать политический акцент. Этот день, эту дату каждый понимает для себя так, как у него это принято в семье.

Гусев: Да, это их личное дело. В принципе, никто им запретить не может, но и просить их тоже, соответственно, никто не может. Как сказал Март Хельме на пресс-конференции в Нарве, его отец воевал за свободную Эстонию. У него были конфронтации как с тогдашней советской армией, так и с нацисткой Германией. Одни его кинули без оружия, вторые по каким-то причинам не убили.

Политолог Пеэтер Тайм, комментируя в эфире ЭТВ+ появления EKRE в Нарве, предположил, что Март и Мартин Хельме в этом году первыми пойдут возлагать венки к Бронзовому солдату. Как вы думаете, будет ли это?

Андреев: Еще в школьные годы мы привыкли ходить к монументам, мы целыми классами всегда посещали братские могилы и возлагали цветы к ним, отдавали дань уважения. Это часть нашей культуры и, в любом случае, для нас это очень важная дата.

Гусев: В моей семье это происходит так: мы не участвуем в каких-то шествиях, потому что обычно это выпадает на какой-то рабочий день. Но мы всегда с детьми, с женой садимся в машину, берем цветы и возлагаем к тем памятникам, которые больше для нас значимы.

Вы говорите, что нарвитяне консерваторы. В свете их отношения к теме гомосексуалистов, можно ли их назвать гомофобами?

Андреев: Но, опять же, мы взрослые люди, при встрече с человеком не спрашиваем с кем он спит. Это личные вопросы, не нужно нас в них посвящать и не нужно нам навязывать лишнюю информацию.

Гусев: В Европе пропаганда гомосексуализма начинается с ранних лет, с того же детского сада и с дошкольных учреждений. Я считаю, что ребенок должен до 18 лет формироваться как личность. В 18 лет пусть он делает свой выбор. До этого его надо воспитывать в духе натуральной природы. А природа распорядилась так, что ребенок не может появиться от однополых родителей. Это должны быть два разнополых родителя. Вот когда ребенка выпускают в жизнь, то он уже сам должен определить для себя дальнейший вектор развития в плане сексуального воспитания. Ребенок как губка, он впитывает все, что в него вкладывается. Если в него вкладывается гомосексуализм с малых лет, нетрудно догадаться что будет, когда он вырастет. Если ему дать нормальное воспитание, без уклона на какие-то гомосексуальные вещи, то став взрослым человеком, он сам для себя должен решить и понять в какую сторону он двигается.

Андреев: Но это не значит, что в Эстонии нужно кого-то угнетать, кого-то загонять в какие-то рамки. Мы против пропаганды. Мы против того, чтобы пропаганда попадала в нормальную семью. Мы не готовы, чтобы чужие люди рассказывали детям в садике про нетрадиционные отношения. Родители сами могут про это рассказать, когда ребенок вырастет. Нам не нужны парады в стиле — ”Эстония — свободная страна от ЛГБТ”. Да, вы можете открывать свои заведения и ходить туда, но не нужно об этом ”кричать” на каждом шагу.

Гусев: Нарвитяне — сами по себе такие же консерваторы, как и партия EKRE. Нельзя утверждать, что эти высказывания нравятся всем нарвитянам, но в них есть смысл. Скажем, если государство Швеции поддерживает геев, соответственно, по словам Марта Хельме геям будет там удобнее.

Этот вопрос задают часто, когда заходит речь про отношения к сексуальным меньшинствам. Я тоже задам его. Если потом ваш ребенок придет и скажет, что он нетрадиционной сексуальной ориентации, как воспримете это?

Гусев: Ребенок вообще не должен подходить с такими вопросами. Пусть он сам для себя решит кем хочет быть, когда вырастет. Свои дети — есть свои дети. Против своих детей уже не пойдешь.

Март Хельме также критически высказывался про трудовых мигрантов из Украины. Он считает, что они отбирают у местных работу. Вы разделяете эту точку зрения?

Гусев: Я не побоюсь сказать, что на данный момент половина населения Нарвы работает за границей. Это значит, что в регионе не хватает работы даже для своих. Если мы впустим сюда мигрантов, это могут быть любые представители любых национальностей — украинцы, белорусы, русские, не важно кто, то, соответственно, вторая половина работающего населения должна будет покинуть свой дом и уехать на заработки туда же, где сейчас первая половина.

А это — смена жителей в регионе, тогда здесь будут одни мигранты и местное население уедет отсюда. Тем самым мы даем им право голоса и лишаем своих людей права голоса в дальнейшем развитии страны.

Андреев: С экономической точки зрения рабочие мигранты чаще всего приезжают со стран, где заработок и уровень жизни ниже, чем у нас. Тем самым они создают демпинг на зарплаты на рынке труда, оказывая медвежью услугу местным жителям. Если это квалифицированные специалисты и они не портят рынок, то это одно. Но, практика показывает абсолютно другое: некоторым работодателям это нравится, они экономят на этом деньги, но это идет против интересов местных жителей. И не нужно привязываться к конкретным национальностям, кто бы это ни был. Почему? Потому что после развала Союза это очень тонкая грань, чтобы понять, кто есть кто и откуда. Если ты родом из СНГ и приезжаешь в Европу, то для местных ты все равно русский.

Вы как нарвитяне, как считаете, дискриминируют ли в Эстонии русских?