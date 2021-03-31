Приближается строительный сезон: потребительские цены на товары взлетят из-за дефицита материалов

Руководитель Merko Ehitus Иво Волков говорит, что строительные материалы на рынке не закончились, но в связи с коронавирусом на заводах были временные застои производства, уменьшились запасы на складах, на заказываемые товары выстроились очереди и выросли сроки поставок.

Он приводит в сравнение автомобильных производителей, которым пришлось остановить производство, так как они не получают необходимые электронные компоненты в необходимое время.

В строительных магазинах самая критическая ситуация с широко используемыми древесными плитами OSB, которые уже закончились в крупных строительных магазинах, рассказывает руководитель э-торговли онлайн-магазина Ehituskaup24 Рауль Рейнсон. В итоге цены на плиты OSB в апреле вырастут на 20–25%.

При этом многие строительные материалы уже подорожали, и никто не может сказать, когда же цены снова стабилизируются. За повышением цен, в первую очередь, стоят вызванные пандемией проблемы с производством и поставками. Например, сократилось производство многих товаров, которые импортируются в Эстонию, отсюда и рост цен на несколько десятков процентов.

Рейнсон говорит, что утеплительные плиты EPS подорожали уже на 40%, а стоимость строительного металла на — более чем на 30%. Также как минимум на 30% подорожали толики для террасы. Хотя с поставками крепежных изделий сейчас проблем нет, но даже и они подорожали на 10-20%.