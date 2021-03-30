Правда ли, что иммигрантам в Исландии платят 5000 евро за брак с исландками?(1)
В интернете на запрос о женитьбе на исландках первым делом выпадают видео с названиями вроде ”Женитьба на исландке 5000 евро в подарок”. А вот что говорится в статьях, опубликованных на разных порталах и повторяющих друг друга почти один в один:
”Исландия будет платить €5000 в месяц иммигрантам, взявшим в жёны исландских девушек.
В Исландии катастрофическая демографическая ситуация — женщин здесь практически в два раза больше, чем мужчин. Понимая, что такими темпами остров скоро превратится в царство амазонок, правительство Исландии приняло решение выплачивать по €5000 каждому иммигранту, который возьмёт в жёны местную девушку”.
Информация о том, что за брак с жительницей Исландии мужчинам будут давать €5000, путешествует по интернету уже пятый год. Её активно распространяют до сих пор и на русскоязычных сайтах, и в мировом сообществе в социальных сетях (на разных языках). Последние тексты на русском языке, посвящённые этому вопросу, датируются 2020 годом.
Впервые такая информация появилась примерно в июне 2016 года и начала распространяться на разных африканских сайтах. Фактчекинговому порталу Snopes удалось отследить путь этой истории: скорее всего, она возникла в блоге The Spirit Whispers. Вот как выглядел предположительно оригинальный пост (орфография изменена):
”Шокирующие новости об Исландии, невероятно, но правда! <…> …из-за большой диспропорции между женщинами и мужчинами правительство Исландии пришло к решению давать €5000 в месяц иммигрантам, которые женятся на исландских девушках; приоритет будет отдаваться населению Северной Африки”.
Желающих воспользоваться такой возможностью оказалось очень много.
В тот же месяц исландские медиа стали сообщать о том, что жительниц Исландии заваливают запросами в друзья в фейсбуке мужчины-незнакомцы. Заголовок одной из статей, посвящённых этой проблеме и вышедшей на сайте The Reykjavik Grapevine, большими буквами гласил: ”Нет, правительство не заплатит вам, чтобы вы женились на жительницах Исландии”.
В статье издание называло информацию фейком и обращало внимание, что, по официальным данным, количество мужчин в Исландии на самом деле, наоборот, больше, чем количество женщин.
Иностранцев, желающих жениться на исландках, это не остановило. Они начали заваливать запросами посольства и министерство иностранных дел Исландии. В августе 2016 года исландские сайты всё ещё пытались убедить читателей, что это фейк.
В том же году ”от имени посольства Исландии” эту информацию опровергло посольство Дании в Египте (это отделение отвечало за визовые запросы в Исландию в стране). ”Пожалуйста, обратите внимание, что распространяемая в интернете информация о правительственных грантах иммигрантам, которые женятся на исландских женщинах, не правдива”, — написало посольство на своей странице в Facebook.
В 2018 году об этом через одно из исландских медиа заявило само министерство иностранных дел страны: ”Министерство иностранных дел Исландии категорически отрицает всю информацию и слухи о женитьбе за деньги”. С 2016 года фейк опровергло уже множество фактчекинговых порталов. Но информация об этом продолжает появляться до сих пор, свободно циркулируя в интернете.