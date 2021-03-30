Правда ли, что иммигрантам в Исландии платят 5000 евро за брак с исландками?

В интернете на запрос о женитьбе на исландках первым делом выпадают видео с названиями вроде ”Женитьба на исландке 5000 евро в подарок”. А вот что говорится в статьях, опубликованных на разных порталах и повторяющих друг друга почти один в один:

”Исландия будет платить €5000 в месяц иммигрантам, взявшим в жёны исландских девушек.

В Исландии катастрофическая демографическая ситуация — женщин здесь практически в два раза больше, чем мужчин. Понимая, что такими темпами остров скоро превратится в царство амазонок, правительство Исландии приняло решение выплачивать по €5000 каждому иммигранту, который возьмёт в жёны местную девушку”.

Информация о том, что за брак с жительницей Исландии мужчинам будут давать €5000, путешествует по интернету уже пятый год. Её активно распространяют до сих пор и на русскоязычных сайтах, и в мировом сообществе в социальных сетях (на разных языках). Последние тексты на русском языке, посвящённые этому вопросу, датируются 2020 годом.

Впервые такая информация появилась примерно в июне 2016 года и начала распространяться на разных африканских сайтах. Фактчекинговому порталу Snopes удалось отследить путь этой истории: скорее всего, она возникла в блоге The Spirit Whispers. Вот как выглядел предположительно оригинальный пост (орфография изменена):

”Шокирующие новости об Исландии, невероятно, но правда! <…> …из-за большой диспропорции между женщинами и мужчинами правительство Исландии пришло к решению давать €5000 в месяц иммигрантам, которые женятся на исландских девушках; приоритет будет отдаваться населению Северной Африки”.

Желающих воспользоваться такой возможностью оказалось очень много.

В тот же месяц исландские медиа стали сообщать о том, что жительниц Исландии заваливают запросами в друзья в фейсбуке мужчины-незнакомцы. Заголовок одной из статей, посвящённых этой проблеме и вышедшей на сайте The Reykjavik Grapevine, большими буквами гласил: ”Нет, правительство не заплатит вам, чтобы вы женились на жительницах Исландии”.