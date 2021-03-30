На хуторе в Харьюмаа выявлен птичий грипп. В округе находится еще 21 птицеферма

В связи с этим на хуторе ограничено передвижение как людей, так и транспорта, чтобы не занести болезнь в другие птицеводства — в радиусе 10 километров их насчитывается 21.

Кроме того, придется умертвить всех птиц на хуторе, но владельцы могут запросить за них компенсацию.

Птичий грипп — это инфекционная болезнь птиц, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Инфекция может приводить к появлению у птиц широкого ряда симптомов — от легкой формы заболевания, которая может пройти незамеченной, до быстротекущей смертельной болезни, вызывающей тяжелые эпидемии.

Обычно вирусы птичьего гриппа не инфицируют людей. Однако имеются случаи, когда некоторые высокопатогенные штаммы вызывают тяжелую респираторную болезнь. В большинстве случаев заболевшие люди имели тесные контакты с инфицированными домашними птицами или предметами, испачканными их пометом. Тем не менее, существует опасение, что вирус может мутировать и улучшить свою передаваемость от человека к человеку, повысив вероятность возникновения пандемии гриппа, сообщает Всемирная организация здравоохранения.