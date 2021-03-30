Михаил Жак: не думал, что в чехии так вырастет уровень игроков!

Вы знаете, что задача у нас всегда одна – стать чемпионом. Тринадцать лет я ставлю перед командой эту задачу, других задач нет. У нас достаточно сильные соперники по чемпионату Чехии – в последние два года серьёзной силой была "Спарта", до этого постоянно лидировал "Хрудим", а сейчас появился новый клуб – "Интеробал Плзень", который собрал очень сильный состав – там вся сборная Чехии плюс игроки из сборной Словакии. Ребята очень выросли. Никогда не думал, что такой высокий уровень будут показывать именно чешские футзалисты. Кроме словаков у них в составе нет иностранцев, но из двух стран они собрали лучшие силы и заслуженно идут на первом месте. Мы отстаём на три балла и у нас поровну очков с "Хрудимом".

У нас был очень непростой период с октября по конец декабря – мы вообще не тренировались, команда была тотально закрыта на карантин. Без тренировок и даже возможности выйти на улицу было очень непросто пережить это время. В середине декабря, наконец, приступили к тренировочному процессу и, слава богу, с января нам разрешили играть. С тех пор мы в ускоренном режиме проводим сезон, тренируемся полноценно. К сожалению, у нас закрыты тренажёрные залы, бассейны – многие упражнения и процедуры приходится выполнять при помощи подручных средств. Ребятам тяжело, но все постепенно привыкли к таким жёстким условиям и справляются с ними. Наконец-то потеплело на улице, уже можно бегать в парке, а до этого даже такие вещи были недоступны. Что касается самой болезни, то сейчас команда более-менее здорова – почти все переболели ещё где-то в октябре-ноябре. В этом плане тоже становится полегче.

Долгое время Михаил организовывал сборы ведущих российских и не только клубов в Чехии, выстраивая свой бизнес. А когда появились средства на содержание собственной команды, осуществил свою мечту. Поднимаясь по ступенькам чешских дивизионов, нарабатывал опыт и набивал шишки, которые помогли ему стать большим профессионалом. Балтийская Футзальная Лига, держа в уме расширение состава участников, безусловно, рассчитывает на участие в ней команды с ясной маркетинговой стратегией и большими амбициями. Приводим здесь небольшое интервью Михаила на злобу дня.

Нам осталось провести по пять матчей в регулярном чемпионате и, скорее всего, мы закончим его вторыми.. А может быть, третьими, так как у "Интеробала" на пути не осталось сильных соперников, а "Хрудим" ещё может потерять очки. Вероятно, в полуфинале мы будем играть с "Хрудимом", а если удастся его пройти – в финале, скорее всего, встретимся с клубом из Плзени. Задача не из лёгких, но если звёзды сойдутся, то в плей-офф мы поборемся за самые высокие места, и я надеюсь, что, в конце концов, мы выиграем этот чемпионат.

Знаем, что вы всегда внимательно следите за событиями в европейском мини-футболе. Продолжаете ли это делать, и что можете особенно отметить в текущем сезоне?

Конечно, слежу за всеми конкурентными турнирами, но российский чемпионат для меня номер один, я смотрю его практически постоянно. С большим удовольствием просматриваю по несколько матчей в каждом туре. Российская Париматч-Суперлига – это своего рода образец, а на мой взгляд и вовсе самый привлекательный чемпионат в мире, так как по уровню команд и организации наблюдать за ним очень интересно. В этом году команды как никогда подравнялись, и в плей-офф может произойти что угодно – нет ни одной пары, где просматривался бы явный победитель. Судя по результатам регулярного сезона, любая команда может преподнести сюрпризы, и каждый клуб подготовлен потрясающе – играть два тайма по 25 минут два дня подряд и на таких бешеных скоростях – это великолепное достижение! Смотришь и радуешься – каждый матч это не просто игра, а настоящий бой с непредсказуемым исходом. В этом году приятно удивляет "Синара" – команда классно подготовилась к сезону, подросла и окрепла молодёжь.

Собираетесь ли посетить крупнейшие турниры в этом году, если будут сняты ограничения?

Очень надеюсь, что я смогу попасть на "Финал восьми" Лиги чемпионов. Мечтаю поехать в Загреб, посмотреть игры двух российских команд, если будет позволять эпидемиологическая обстановка. Клубы из России, плюс "Кайрат" – там будет очень много моих друзей, с которыми очень хотел бы увидеться. Также надеюсь попасть на Чемпионат мира в Литве. Всегда рад встрече с друзьями и возможности посмотреть качественный футзал.