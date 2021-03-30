ОПРОС | Жители Эстонии в качестве следующего автомобиля хотят гибрид

Если в 2019 году большинство жителей Эстонии, участвовавших в опросе, считали, что их следующей машиной будет бензиновый автомобиль (32%), то в опросе, проведённом в начале 2021 года, на первом месте оказался гибридный автомобиль. 29% респондентов хотели бы в качестве следующего автомобиля приобрести гибрид, 27% предпочли бы автомобиль с дизельным двигателем и 25% — с бензиновым двигателем. За два года интерес к газовым автомобилям вырос с 8% до 10%, а вот интерес к электромобилям даже немного упал (с 8% до 6%).

”Транспортный сектор является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов, но это также сектор, в котором, вероятно, лучше всего разработаны альтернативы загрязняющим транспортным средствам. Многие автопроизводители уже пообещали, что скоро будут продавать только гибридные или электромобили. Приятно видеть, что жители Эстонии тоже принимают это направление и видят возможность выбрать экологически более чистый автомобиль при покупке следующей машины”, — рассказала руководитель сферы лизинга для частных лиц Swedbank Карин Саар.

Кроме того, опрос показал, что 61 процент опрошенных планируют купить новую машину в течение следующих пяти лет. При покупке гибридных и электромобилей самым большим препятствием часто является более высокая цена, и для того, чтобы потребители по-прежнему могли позволить себе экологически чистые автомобили, Swedbank предлагает для этой группы товаров более выгодный лизинг.

Опрос проводился в феврале этого года, и на него ответили 1000 жителей Эстонии.