KredEx снова предлагает антикризисные меры: чрезвычайное поручительство и оборотный кредит

По словам председателя правления KredEx Иво Кулдмяэ, в центре внимания новых антикризисных мер находятся кредитные поручительства. ”С учетом изменившейся среды, в этом году мы сосредоточимся скорее на предоставлении поручительств по кредитам на новых условиях. KredEx имеет 20-летний опыт корпоративного финансирования и тесно сотрудничает со всеми крупными банками Эстонии, благодаря чему антикризисная помощь достигнет предпринимателей”, — заверяет Иво Кулдмяэ.

”Чрезвычайное поручительство позволит компаниям брать более длительный платежный отпуск, чем обычно, и продлевать сроки погашения, чтобы преодолеть временные трудности, вызванные пандемией коронавируса, и восстановить свою деятельность”, — поясняет Кулдмяэ. ”Конечной целью всех чрезвычайных мер по-прежнему является поддержание работы наших предприятий и активности экономики”.

По словам Аллана Парика, председателя правления Банковской ассоциации, антикризисные меры на обновленных условиях — это верный шаг, который будет способствовать более быстрому восстановлению экономики. ”Усовершенствованный пакет поддержки KredEx является хорошим сигналом для предприятий и свидетельствует о возросшей поддержке бизнеса со стороны государства. Благодаря поручительству KredEx банки смогут оказать помощь большему количеству предпринимателей, тем самым способствуя более быстрому восстановлению экономики”.

KredEx предложит посредством банков четыре вида чрезвычайного поручительства по кредитам. При поручительстве по новым кредитам ставка возмещения кредитных убытков останется на уровне 90-100%, в зависимости от условий кредита. Ставка гарантийного возмещения для обеспечения существующих кредитов находится в диапазоне 35-50%.