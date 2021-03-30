В феврале замедлился рост дохода от продаж, но у некоторых магазинов продажи даже выросли

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Яаники Тийгисте, в январе доходы от продаж увеличились по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 7%, однако в феврале рост замедлился. ”Несмотря на то, что у магазинов промышленных товаров и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, доход от продаж вырос, у продуктовых магазинов он за долгое время уменьшился и был по сравнению с тем же месяцем прошлого года на процент меньше”, — прокомментировала Тийгисте.

У магазинов промышленных товаров доход от продаж увеличился в сравнении с февралем прошлого года на 7%. Более всего, или на 44% вырос доход от продаж у магазинов, предлагающих товары по почте или через Интернет. Доход от продаж увеличился на 12% и у других специализированных магазинов, где продаются в основном компьютеры и дополнительные к ним устройства, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее; на 11% — у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы.

При этом доход от продаж уменьшился на 16% у магазинов текстильных изделий, одежды и обуви, на 4% — у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, а также в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи); на 4% — у аптек и магазинов косметических товаров и на 3% — у других неспециализированных магазинов (т.н. универмагов), в которых преобладают промышленные товары.

У предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, доход от продаж увеличился по сравнению с февралем прошлого года на 8%.

По сравнению с январем доход от продаж у предприятий розничной торговли в феврале уменьшился на 5%, однако на основании сезонно и календарно откорректированных данных остался по сравнению с предыдущим месяцем на том же уровне.