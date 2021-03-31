"Нельзя всех русских делать сантехниками". Народный целитель хочет стать президентом Эстонии и обещает сделать массаж Путину(1)
Когда я вам предложил сделать интервью, вы ответили: только после массажа, ты должен сначала прочувствовать мою энергетику. Почему?
Я надеюсь, что в будущем ваша организация будет более благосклонна ко мне и найдет деньги на массаж. А если нет, то хотя бы придете ко мне в Кадриорг и я там сделаю вам массаж. Надеюсь, стану первым президентом, кто делает массаж. Смех смехом, но никогда не говори никогда.
Быть президентом и делать массаж — это миссия. Я ведь лечу людей, поднимаю их на ноги. Ко мне попадают с тяжелыми болезнями, а я помогаю им. Это моя миссия. Как и быть президентом — это не работа, это миссия.
Вы подписываетесь — народный целитель Эстонии. Откуда это прозвище?
Это не я придумал, меня стали в интернете так называть. Люди пишут в комментариях, отзывах.
У вас достаточно много подписчиков.
У меня пять аккаунтов в разных социальных сетях. Примерно 24-25 тысяч подписчиков и друзей в целом.
Вы пишете — исцелим Эстонскую Республику вместе. От чего?
Самое главное сейчас — президент должен объединить народ. У нас последние два президента, Тоомас Хендрик Ильвес и Керсти Кальюлайд, разделяли народ, а не объединяли его. Не сумели сплотить жителей Эстонии. Это провал для института президентства.
Раньше вы работали на границе Эстонии и России в Нарве. Расскажите про это.
С 1992 года меня отправили на работу в Нарву. Мы в Таллинне закончили курсы пограничников и нас всех отправили на границу. Многие помнят, что происходило на границе в 90-х. Запомнил, как меня впервые отправили работать на мост. Я сразу сказал своему начальнику, что если хоть одна машина захочет проехать без документов — я буду расстреливать. Так и получилось.
Подъезжает BMW, у них нет документов. Я им говорю — есть правила, и для крутых тоже. Если попытаетесь проехать — буду стрелять. Я тогда остановил движение на мосту на 2.5 часа. Они не проехали.
Я продержался на мосту 7 дней. Потом меня перевели начальником кордона погранслужбы на Эстонскую электростанцию. Самое смешное, что я потом встречал тех бандитов в городе, они подходили, спрашивали, почему не брал взятки. Сейчас все эти люди меня до сих пор уважают. Это пример того, что меня не так просто сломать.
Еще были ситуации, когда коробками с сигаретами был набит целый вагон-ресторан. Я остановил поезд и сказал: вы не едете. Таможенники потом боялись смотреть в мою сторону. Поймал очень много контрабанды: топливо, металл, алкоголь.
Было время, работал в Финляндии и Норвегии на разных должностях.
Потом работал руководителем бюро недвижимости. Было много контактов с бизнесменами, продавал недвижимость, руководил объектами. Кроме этого был руководителем Социал-демократической партии в Нарве. В 2009 году мы организовали в Нарве митинг на 6000 человек. Политическую деятельность начал еще раньше, будучи пограничником — состоял в центристах. Потом вступил к соцдемам в 2009. Когда наше отделение перестали поддерживать, то в 2011 вышел из партии.
Крутой поворот в карьере — от пограничника в массажисты.
Я уже 20 лет делаю массаж. Делал сначала друзьям, все говорили, что у меня лечащие руки. В 2016 году надоело работать в сфере недвижимости, захотелось чего-то нового. Закончил обучение и различные курсы и открыл свой кабинет.
Как к вам пришла идея — стать президентом Эстонии?
Эта идея у меня появилась давно, когда были последние годы работы Ильвеса. Потом, когда притащили чиновницу из Люксембурга, эта идея сформировалась окончательно. Керсти Кальюлайд, наверное, думает, что это работа, а не миссия. Но это не так.
То есть отрицательные примеры работы Ильвеса и Кальюлайд вас сподвигли ”баллотироваться” в президенты?
Да.
А вы не думали, чтобы начать с муниципальных выборов и постепенно подниматься по политической лестнице?
Нет, это слишком долго. У Эстонии нет столько времени. Столько событий происходит вокруг, все меняется так быстро. Эстоноземельцам уже сейчас нужно показать пример, надо дать надежду. Показать на личном примере, что в Эстонии должна быть справедливость.
Кто вы по образованию?
У меня законченные средне-техническое и Школа пограничников (Piirivalvekool, тогда еще не было Sisekaitseakadeemia. Обучение проводилось короткими курсами 3-6 месяцев — RusDelfi).
Президент должен встречаться с иностранными коллегами, у него должны быть навыки дипломатии, познания в экономике… Не думаете, что у вас недостаточно этих знаний?
Я очень быстро могу учиться. Я способен к этому. Я готов учиться. У меня очень широкий кругозор, плюс я ведь не буду один, у меня будет команда. Вы ведь не думаете, что все прошлые президенты были рождены стать президентом, нет. Вопрос в том, может ли человек учиться.
Вы сначала хотите стать президентом, а потом уже учиться?
Это все делается параллельно. Дипломатии можно очень быстро научиться. Я уверен, у меня будут очень сильные советники, которые будут мне подсказывать. Сколько раз Керсти Кальюлайд нарушила правила этикета на своем посту? Давайте говорить честно, очень много. Вроде бы, она работала в Евросоюзе. Но нет, она все равно протягивает руку королеве Великобритании. Так нельзя, когда тебе протягивают, только тогда можно жать руку. Таких мелочей было очень много.
У вас есть мировой политический лидер, которому вы симпатизируете? Кто достойный президент?
Как человек и как политик — президент России Владимир Путин. Еще экс-президент США Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Поляки и чехи неплохо ведут дела. Между прочим — в Финляндии тоже отлично ведут внешнеполитические дела. Нам надо брать с них пример. Они умеют и нам, и им, и всем. В Эстонии же все со всеми воюют. Внешняя политика только так — эти плохие, эти хорошие. Так нельзя, яйца нужно держать в разных корзинах. Эстония маленькая, мы должны быть очень гибкими. То, что мы получили второй раз независимость — это чудо. Это редкое явление в истории человечества. Мы должны это беречь.
Чем хорош Владимир Путин?
Его уважают. Россию атакуют санкциями — значит, ее уважают. Значит, у других нет возможности давить на Россию по-другому. Давайте честно, мы тоже проиграли от санкций. Хватит воевать с ними, нужно восстанавливать торговлю. Нормальные отношения со всеми государствами — к этому можно и нужно стремиться.
Вы говорили, что детальную ”избирательную программу” представите позже, но давайте поговорим про несколько важных пунктов. Как вы относитесь к НАТО?
Я не говорю, что надо выйти или не выйти из НАТО. Я говорю одно — подход НАТО к решению конфликтов устарел. Я надеюсь, что у людей из НАТО достаточно ума не развязывать войну на территории маленьких стран — Эстонии, Украины (на самом деле, Украина - самая большая по территории страна Европы - RusDelfi)… Хочется верить, что здравый ум выиграет.
Как показывает конфликт в Армении и Азербайджане — использование танковых войск и тому подобных сейчас бессмысленно. Сейчас в войнах используют другие рычаги — экономику, информацию, народные массы.
Русские школы.
Я в 2004 году протестовал против Языковой инспекции. Я уже тогда говорил, нужно учить эстонский язык в садике. А тогда всех бабушек гоняли на курсы, учить ”tere”, ”head aega”. Естественно, через три месяца уже никто ничего не помнил. Максимум помнили ”piim” или ”sai”.
Что делать со школами? Я считаю, что базовое образование люди должны получать на своем родном языке. Иначе русские потом не знают ни своих корней, ни истории, ни культуры. Нельзя делать русскую молодежь бескультурной. Этот потенциал нужно использовать, конечно, нужно преподавать эстонский язык, но нельзя отбирать языковую среду. Чем больше языков знаешь, тем лучше. Нельзя всех русских делать сантехниками. Это псевдопроблема сейчас — русское образование. Нужно просто увеличить количество преподавателей эстонского языка.
ЛГБТ.
Я не залезу в их спальни, если это будет спальня. Есть мнение, что их ущемляют — это не так. У них все есть. Только, пожалуйста, оставьте наших детей в покое. Многие морально не готовы это видеть. Не нужно нагнетания, не нужно меня упрекать — что я тебя не люблю. Дай мне самому решить.
Надо уважать всех людей. Кто-то не любит помидоры. Кто-то не любит гречку. Кстати, я сейчас только гречку и кефир ем несколько недель, сижу на диете. Очень помогает, чувствую себя отлично.
Вы знаете, что нужно сделать, чтобы стать президентом Эстонии? Я про юридический аспект.
Я устраиваю кипиш. Призываю людей объединиться. Пока я неизвестный, никто меня за стол переговоров не позовет. Ко мне придут только тогда, когда за моей спиной будет большая сила — народ. По-другому они уже не понимают. Что мне остается? Я призываю народ объединиться со мной. Надеюсь, у политических сил хватит смелости выбрать народного президента. Окей, не будет Айво, будет другой, главное, чтобы не из истеблишмента. Простой человек, кто имеет адекватные взгляды и является патриотом своей страны.
Может, поэтому и выдвигают кандидатов из истеблишмента, потому что туда попадают люди с навыками, образованием, связями, опытом.
И куда нас привел этот ”опыт”? Во всех министерствах сидят люди с несколькими высшими образованиями. И что? Никто ни за что не отвечает. Где политическая ответственность? Центристы устроили переворот в правительстве, но продолжают спокойно занимать свои посты и работать дальше. К тому же от правительства постоянно поступают разные сигналы. Один говорит одно, другой совершенно иначе. Нет четкого примера.
Наверное, вы слышали, что на голосование в Рийгикогу вас должен выдвинуть 21 депутат парламента. У вас есть столько друзей там?
Будут.
Баллотироваться в президенты может гражданин Эстонии по рождению, которому исполнилось 40 лет. По этим параметрам Айво подходит - он из эстонской семьи и ему 50 лет.
Из какой партии?
Не важно. Я готов разговаривать и работать со всеми партиями. Я не буду отрицать будущих союзников. Я готов взять ответственность за Эстонию. Мы уже прижаты к стене, дальше только гражданская война. Люди хотят понять, как нам дальше жить. Человек платил налоги, откладывал, надеялся на спокойное будущее — а сейчас что? Работу уже потерял, скоро может и жилье потерять.
Есть партия, которая вам больше всего нравится?
Я не буду выделять одну партию. Я либеральный-консерватор.
Значит, Партия реформ?
Я либеральный-консерватор, каждый видит в этом что хочет.
Кстати, может быть вам найти друзей в парламенте через массаж? Предложить депутатам бесплатные сеансы.
Ко мне и так ходят. Конечно. Я уже давно работаю в Таллинне.
Сколько человек?
Шесть. Есть и канцлеры.
Кто?
Не могу сказать.
Какая-то реакция от людей уже поступала, после постов о президентстве? Больше клиентов стало?
Это делается не ради клиентов. Я каждый день слышу от клиентов, от друзей, знакомых — они даже умоляют, — Айво, приходи, ты нам нужен. Я этого не ожидал, даже мурашки по коже, как плохо у нас в Эстонии дела. Люди хотят, чтобы хоть кто-то другой пришел. Я же слышу горе и надежду людей и передаю их слова дальше.
Я ведь много работаю, бывает по 14 сеансов в день. Есть идея сделать 24-часовой марафон массажа. Было бы прикольно делать массаж будучи президентом. Почему бы не заниматься любимым делом? Кто-то катается на велосипеде, у каждого свое. Будем делать лотереи для эстоноземельцев — кто выиграет сеанс массажа у президента.
Кто ваш главный конкурент?
Кто из них может быть достойным, кого принимают и эстоноязычные и русскоязычные, — такого человека нет. (Айво отлично говорит на двух языках — прим.ред.)
Последний вопрос. Оказавшись перед Керсти Кальюлайд, что вы ей скажете?
Я бы ей сказал: мне по-человечески вас очень жаль. Вы провалились как президент. Как женщина и человек, может, она хорошая. Но как президент — она провалилась.
Вот вы спросите, что за человек Айво Петерсон. Я отвечу — я не идеальный. Я совершал ошибки. Но я свой, свой патриот. Моя задача — соединить эстонское общество. Нужно выкарабкиваться оттуда, куда нас привел мировой кризис, коронакризис и моральный кризис.
После интервью Айво подарил абонемент на бесплатный массаж и угостил булочками с маком и корицей.