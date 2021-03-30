На прошлой неделе было семь серьезных реакций на вакцины, один человек заразился коронавирусом и умер

В Эстонии на прошлой неделе было зарегистрировано 178 сообщений о побочных эффектах после получения вакцины AstraZeneca, 47 случаев — после вакцины Pfizer/BioNTech и четыре случая — после вакцины Moderna.

Что касается вакцины Pfizer/BioNTech, у вакцинированных лиц также было зарегистрировано десять случаев заражения коронавирусом, один из заразившихся умер — 79-летний мужчина, у которого были тяжелые сопутствующие заболевания.

У одного человека через несколько часов после вакцинации Pfizer произошла потребовавшая госпитализации аллергическая реакция замедленного типа, пациент выздоравливает.

У другого произошло множественное поражение черепных нервов через три дня после вакцинации (у человека двоилось в глазах, онемела правая половина лица). Потребовалась госпитализация, состояние длилось около месяца, сейчас пациент выздоравливает.

В случае с AstraZeneca зафиксированы рвота, вызванная приемом лекарств, в двух случаях гипертонический криз после вакцинации на фоне общих побочных эффектов (повышения температуры, головной боли, тошноты и т. д.), аллергическая реакция (отек горла) и тромбоэмболия легочной артерии через 18 дней после вакцинации. Все пациенты выздоровели или выздоравливают.