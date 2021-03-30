ВИДЕО: ЦСКА обыграл "Зенит" в российском дерби без лучшего снайпера

ЦСКА лидировал с первой минуты матча, ни разу не позволив сопернику выйти вперед. В составе армейского клуба пропускал поединок лучший снайпер команды Майк Джеймс, у которого возник очередной конфликт с главным тренером Димитрисом Итудисом. Американский легионер отстранен от игр.

В последних пяти матчах "Зенит" одержал лишь одну победу и вылетел из зоны плей-офф. Чтобы пробиться в четвертьфинал, питерцы должны выиграть три оставшихся матча на домашнем паркете у французского "Виллербанна", израильского "Маккаби" и греческого "Панатинаикоса". Впрочем, трех побед может и не хватить, поскольку борьбу за последние вакансии ведут сразу 5 клубов.