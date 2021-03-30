Баскетбол
30.03.2021, 21:55

ВИДЕО: ЦСКА обыграл "Зенит" в российском дерби без лучшего снайпера

 
CSKA vs Zenit
CSKA vs Zenit
TASS
Близится к завершению регулярный чемпионат Евролиги. В 32-го туре петербургский "Зенит" проиграл на своей площадке российское дерби ЦСКА - 74:86 (42:48).

ЦСКА лидировал с первой минуты матча, ни разу не позволив сопернику выйти вперед. В составе армейского клуба пропускал поединок лучший снайпер команды Майк Джеймс, у которого возник очередной конфликт с главным тренером Димитрисом Итудисом. Американский легионер отстранен от игр.

В последних пяти матчах "Зенит" одержал лишь одну победу и вылетел из зоны плей-офф. Чтобы пробиться в четвертьфинал, питерцы должны выиграть три оставшихся матча на домашнем паркете у французского "Виллербанна", израильского "Маккаби" и греческого "Панатинаикоса". Впрочем, трех побед может и не хватить, поскольку борьбу за последние вакансии ведут сразу 5 клубов.

В параллельном матче литовский "Жальгирис" победил дома немецкую "Альбу" и приблизился к зоне плей-офф - 96:86 (41:51).

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