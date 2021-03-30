СЕГОДНЯ: "Зенит" против ЦСКА. Кто выиграет российское дерби в Евролиге?

Питерцы долгое время находятся в зоне плей-офф, но два поражения подряд в начале марта от испанского "Реала" и греческого "Олимпиакоса" осложнили "Зениту" дорогу в четвертьфинал.

Основными конкурентами питерцев за место в восьмерке являются испанские клубы "Валенсия" и "Баскония", за которую выступает эстонский легионер Сандер Райесте. Чтобы впервые в своей истории пробиться в плей-офф, "Зенит" должен успешно провести четыре оставшихся матча на домашнем паркете против ЦСКА, французского "Виллербанна", израильского "Маккаби" и греческого "Панатинаикоса".

В нынешнем сезоне "Зенит" уже дважды встречался в гостях с ЦСКА. Декабрьский поединок первого круга в Евролиге выиграли армейцы - 83:65, в рамках Единой лиги ВТБ в феврале сильнее был "Зенит" - 74:71.

В составе ЦСКА не сыграет лучший снайпер команды Майк Джеймс, у которого возник очередной конфликт с главным тренером Димитрисом Итудис. Американский легионер отстранен от игр.