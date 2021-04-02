02.04.2021, 21:45
ВИДЕО: ЦСКА уверенно начал полуфинал Кубка Гагарина(2)
TASS
Стартовала полуфинальная серия Кубка Гагарина. В первом матче действующий чемпион ЦСКА уверенно переиграл в Москве хоккеистов петербургского СКА - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).
На предпоследней минуте первого периода ЦСКА дважды добился успеха, сделав хороший задел для победы в стартовом поединке полуфинальной серии.
За 8 минут до конца матча - счет к тому времени был уже 3:0 - СКА пошел на смелый шаг. Наставник питерцев Валерий Брагин заменил вратаря на полевого игрока, пытаясь реализовать численное преимущество в формате "6х4", но хозяева льда сохранили свои ворота в неприкосновенности.
ЦСКА и СКА - два главных олигарха российского хоккея. ЦСКА поддерживает "Роснфть", которую возглавляет Игрь Сечин. СКА спонсирует "Газпром" Алексея Миллера.
В другой полуфинальной паре казанский "Ак Барс" померится силами с омским "Авангардом" - первый поединок этой серии будет сыгран 3 апреля.