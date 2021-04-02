ВИДЕО: ЦСКА уверенно начал полуфинал Кубка Гагарина

За 8 минут до конца матча - счет к тому времени был уже 3:0 - СКА пошел на смелый шаг. Наставник питерцев Валерий Брагин заменил вратаря на полевого игрока, пытаясь реализовать численное преимущество в формате "6х4", но хозяева льда сохранили свои ворота в неприкосновенности.