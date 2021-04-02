ВИДЕО: ЦСКА уверенно начал полуфинал Кубка Гагарина

На предпоследней минуте первого периода ЦСКА дважды добился успеха, сделав хороший задел. За 8 минут до конца матча при счете 3:0 СКА заменил вратаря на полевого игрока, пытаясь реализовать численное преимущество в формате "6х4", но хозяева льда сохранили свои ворота в неприкосновенности.