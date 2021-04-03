ВИДЕО: ЦСКА и "Авангард" успешно начали полуфинал Кубка Гагарина

На предпоследней минуте первого периода ЦСКА дважды добился успеха, сделав хороший задел для победы в стартовом поединке полуфинальной серии.

Битва хоккейных олигархов

За 8 минут до конца матча - счет к тому времени был уже 3:0 - СКА пошел на смелый шаг. Наставник питерцев Валерий Брагин заменил вратаря на полевого игрока, пытаясь реализовать численное преимущество в формате "6х4", но хозяева льда сохранили свои ворота в неприкосновенности.

ЦСКА и СКА - два главных олигарха российского хоккея. ЦСКА поддерживает "Роснфть", которую возглавляет Игрь Сечин. СКА спонсирует "Газпром" Алексея Миллера.

"Авангард" победил в гостях

Во втором полуфинале Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" на своей площадке неожиданно проиграл первый матч "Авангарду". В конце встречи, пытаясь перевести игру в овертайм, "Ак Барс" сменил вратаря на шестого полевого игрока, но пропустил шайбу в пустые ворота.

В 2019 году, когда Кубок Гагарина был разыгран в последний раз, в финале встретились ЦСКА и "Авангард". Армейский клуб выиграл тогда финальную серию со счетом 4:0.