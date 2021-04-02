СЕГОДНЯ: ЦСКА vs СКА. Кто выиграет полуфинал Кубка Гагарина?

Действующий чемпион ЦСКА стал последним полуфиналистом, выиграв в четвертьфинале серию у ярославского "Локомотива" со счетом 4:3. Петербургские армейцы имели больше времени для восстановления сил - СКА на удивление легко расправился на предыдущей стадии Кубка Гагарина с московским "Динамо" - 4:1.

ЦСКА и СКА - два главных олигарха российского хоккея. ЦСКА поддерживает "Роснфть", которую возглавляет Игрь Сечин. СКА спонсирует "Газпром" Алексея Миллера.

В победном для ЦСКА 2019 году подопечные Игоря Никитина уже встречались на полуфинальной стадии Кубка Гагарина со СКА. Тогда победу в серии вырвал ЦСКА со счетом 4:3.

В нынешнем сезоне соперники четыре раза встречались между собой в регулярном чемпионате КХЛ. Трижды в этих матчах побеждал ЦСКА.

В другой полуфинальной паре казанский "Ак Барс" померится силами с омским "Авангардом" - первый поединок этой серии будет сыгран 3 апреля.