30.03.2021, 07:55
"Роснефть" против "Газпрома". Стали известны все полуфиналисты Кубка Гагарина
TASS
Последним полуфиналистом Кубка Гагарина стал действующий чемпион ЦСКА, выигравший полуфинальную серию у ярославского "Локомотива" со счетом 4:3.
В полуфинале любителей хоккея ждет армейское дерби. ЦСКА сразится со СКА, который выиграл серию у московского "Динамо" - 4:1.
ЦСКА и СКА - два главных олигарха российского хоккея. ЦСКА поддерживает "Роснфть", которую возглавляет Игрь Сечин. СКА спонсирует "Газпром" Алексея Миллера.
В победном для ЦСКА 2019 году подопечные Игоря Никитина уже встречались на полуфинальной стадии Кубка Гагарина со СКА. Тогда победу в серии вырвал ЦСКА со счетом 4:3.
В нынешнем сезоне соперники четыре раза встречались между собой в регулярном чемпионате КХЛ. Трижды в этих матчах побеждал ЦСКА.
В другой полуфинальной паре казанский "Ак Барс" померится силами с омиским "Авангардом". Полуфинал Кубка Гагарина стартует 2 апреля.