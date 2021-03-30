СЕГОДНЯ: Россия сыграет со Словакией, Бельгия - с Беларусью и другие матчи(2)
Россиянам есть, что доказывать словакам в этой игре. Последний раз соперники встречались между собой на Евро-2016. Тот поединок во Франции завершился победой Словакии - 2:1 (2:0). Подопечные Леонида Слуцкого не одержали ни одной победы в группе и отправились домой, а словаки неожиданно пробились в плей-офф.
Очередные матчи будут сыграны и в группе где выступает сборная Эстония. Лидер мирового рейтинга Бельгия принимает Беларусь, а Уэльс сразится с Чехией.
Чемпионат мира - отборочный турнир
Группа А
19:00 Азербайджан - Сербия
21:45 Люксембург - Португалия
Группа E
21:45 Бельгия - Беларусь
21:45 Уэльс - Чехия
Группа G
21:45 Гибралтар - Нидерланды
21:45 Черногория - Норвегия
21:45 Турция - Латвия
Группа H
19:00 Кипр - Словения
21:45 Словакия - Россия
21:45 Хорватия - Мальта