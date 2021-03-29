29.03.2021, 21:40
Рекордная загруженность больниц может снизиться в ближайшие недели
Foto: Rauno Volmar
Хотя заболеваемость коронавирусом падает, утром в понедельник, 29 марта, в больницах находилось рекордное число пациентов с Covid - 725. Однако в ближайшие недели загруженность больниц может начать постепенно снижаться, пишет RusERR.
Сегодня в госпитализации нуждаются те, кто заболел пять-десять дней назад, когда в Эстонии были самые высокие показатели заболеваемости.
"Можно предположить, что в течение этой недели эта ситуация существенно не изменится, и мы надеемся, что на фоне снижения числа новых заболевших потребность в стационарном лечении может, по крайней мере, с конца этой недели начать снижаться", — прокомментировал руководитель медицинского штаба Департамента здоровья Урмас Суле.
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