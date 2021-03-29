В этом году зрители увидят, как выглядит Михаэль Шумахер

В этом году выйдет документальный фильм под названием ”Шумахер” о великом гонщике, который в конце 2013 года получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах.

Как сообщает английская газета Mirror, семья Шумахера позволила режиссерам — немцам Михаэлю Веху и Ханнсу-Бруно Каммертонсу — снять свежие кадры с участием знаменитого немца.

Из-за пандемии коронавируса производство и премьера документального фильма были отложены. Известно, что в фильме свои интервью дадут жена Шумахера Коринна, его отец Рольф, дочь Джина-Мария и сын Мик, которые дебютировал в "Формуле-1" в этом году.

”В фильме показана впечатляющая карьера Михаэля и многие аспекты сложной личности. Безжалостный и смелый гонщик ”Формулы-1”, амбициозный спортсмен, человек с уникальным техническим чутьем, надежный командный игрок, любящий семьянин”, — рассказала менеджер Шумахера Сабина Кем. Ее цитирует Daily Star со ссылкой на PlanetF1.

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