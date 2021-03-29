ВИДЕО: Весенняя уборка в Кристийне началась со сбора гранитной крошки
Старейшина Кристийне Яанус Рийбе подчеркнул, что уборку тротуаров планируется осуществить в течение трех дней. ”Державшаяся в течение нескольких дней плюсовая температура воздуха и теплый март позволили нам приступить к весенней уборке. Поскольку зима была холодной и снежной, то на проезжую часть улиц и тротуары было высыпано большое количество гранитного щебня, который теперь собирают и вывозят для очистки и повторного использования. Вместе с этим убирают также появившийся из-под снега мусор”, — сказал Рийбе.
В течение этого зимнего периода Управа Кристийне раздала квартирным товариществам и владельцам недвижимости в общей сложности более 23 тонн гранитной крошки для борьбы с обледенением.
”При необходимости для осуществления больших объемов работ привлекаются бригады ручного труда. Сегодня уборка производилась на тротуарах в районе улицы Сеэби, а также на улицах Тедре и Ряэгу. Завтра планируется навести порядок на тротуарах улиц Кулднока и Кирси, а также вело-пешеходной дорожке улицы Туулику”, — пояснил Рийбе.