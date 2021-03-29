По Суэцкому каналу возобновилась навигация кораблей

”Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов”, — сказал Мамиш.

Судно удалось снять с мели к утру 29 марта, однако улучшить ситуацию в Суэцком канале это не помогло: из-за неблагоприятных погодных условий долгое время 400-метровый контейнеровоз не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке в районе Большого Горького озера.

Из-за инцидента с Ever Given на подходах к Суэцкому каналу образовалась пробка из нескольких сотен судов, в том числе и танкеров с нефтью. Как ранее отмечали опрошенные РБК эксперты, даже после разблокировки транспортной артерии полностью восстановить движение по каналу удастся лишь спустя несколько дней. Объясняется это тем, что в сутки через Суэц проходит примерно 50 судов, а на подходах к нему находится около 350 кораблей.

Суэцкий канал был создан в 60-е годы XIX века. Его ширина составляет около 350 м.

Канал был впервые заблокирован на столь большой срок за последние 45 лет. В 1967 году его намеренно заблокировали египетские власти во время войны с Израилем. Заново канал был открыт в 1975 году.

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