С 31 марта в Ивангороде начнут вакцинировать от коронавируса проживающих в Эстонии граждан РФ

В Ленинградской области с 31 марта начнется вакцинация от COVID-19 российских граждан, проживающих в Эстонии, пишет Online 47.

Прививки можно будет поставить в поликлинике Ивангорода (улица Пасторова, дом 8), сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник, 29 марта.

Ленинградская область еще в конце февраля была готова вакцинировать россиян, проживающих в Эстонии. Однако в период пандемии коронавируса граждане России, имеющие вид на жительство в Эстонии, могут беспрепятственно въехать на территорию РФ и вернуться обратно только один раз. Между тем, прививка от COVID-19 двухкомпонентная, то есть ставить ее нужно два раза.

В связи с этим в конце марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил письменное обращение председателю правительства РФ Татьяне Голиковой. Глава 47-го региона попросил разрешить гражданам РФ, проживающим на территории Эстонии и Финляндии, неоднократно пересекать границы для вакцинации от COVID-19.

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