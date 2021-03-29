В Беларуси против Тихановской возбудили дело за подготовку теракта

Как сообщил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, уголовное дело возбуждено против Светланы Тихановской и BYPOL, пишет Tut.by.

— Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по статье 289 Уголовного кодекса (Акт терроризма). Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта, — цитирует Шведа Sputnik Беларусь.

По словам Шведа, в дальнейшем организаторы собирались обвинить в произошедшем представителей органов власти.

Статья 289 «Акт терроризма»: совершение взрыва, поджога, затопления, иных деяний общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка (акт терроризма). По части первой этой статьи предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.



Часть 2: акт терроризма, совершенный повторно, либо группой лиц по предварительному сговору — от восьми до двадцати лет лишения свободы.



Часть 3: акт терроризма либо с применением объектов использования атомной энергии, радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека, — наказываются лишением свободы на срок от 10 до 25 лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.



Отмечается, что человек может быть освобожден от уголовной ответственности, если он предупредит госорганы о готовящемся акте терроризма или иным образом предотвратит его.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в следственное управление КГБ.

Комитету государственной безопасности также поручено незамедлительно организовать международный розыск Тихановской и других проходящих по делу лиц и подготовить пакет документов для компетентных органов Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

— Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан. Заявляю, что мы примем все меры для того, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности, — заявил Швед.

Теракты в Минске и Печах





26 марта МВД сообщило, что в Печах задержан готовивший теракты мужчина: одно взрывное устройство он заложил в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича Минска, второе — вез в Борисовский район.

В МВД заявили, что задержанный поддерживал связь с инициативой BYPOL и именно от ее представителя «получил в мессенджере указание совершить взрыв».