В Беларуси против Тихановской возбудили дело за подготовку теракта(6)
Как сообщил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, уголовное дело возбуждено против Светланы Тихановской и BYPOL, пишет Tut.by.
— Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по статье 289 Уголовного кодекса (Акт терроризма). Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта, — цитирует Шведа Sputnik Беларусь.
По словам Шведа, в дальнейшем организаторы собирались обвинить в произошедшем представителей органов власти.
Часть 2: акт терроризма, совершенный повторно, либо группой лиц по предварительному сговору — от восьми до двадцати лет лишения свободы.
Часть 3: акт терроризма либо с применением объектов использования атомной энергии, радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека, — наказываются лишением свободы на срок от 10 до 25 лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.
Отмечается, что человек может быть освобожден от уголовной ответственности, если он предупредит госорганы о готовящемся акте терроризма или иным образом предотвратит его.
Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в следственное управление КГБ.
Комитету государственной безопасности также поручено незамедлительно организовать международный розыск Тихановской и других проходящих по делу лиц и подготовить пакет документов для компетентных органов Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
— Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан. Заявляю, что мы примем все меры для того, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности, — заявил Швед.
Теракты в Минске и Печах
26 марта МВД сообщило, что в Печах задержан готовивший теракты мужчина: одно взрывное устройство он заложил в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича Минска, второе — вез в Борисовский район.
В МВД заявили, что задержанный поддерживал связь с инициативой BYPOL и именно от ее представителя «получил в мессенджере указание совершить взрыв».
— Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOLа, — уточнил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.
Александр Лукашенко сегодня поручил главе МВД представить к наградам милиционеров, которые, по его словам, помогли предотвратить эти теракты.
Комментарий Светланы Тихановской
— Просто шуткам про Ника и Майка больше никто не смеется, так Генпрокуратура предлагает новый мем, — прокомментировали в пресс-службе Светланы Тихановской заявление Андрея Шведа.
Стоит отметить, что это будет уже не первое обращение белорусских силовых ведомств с просьбой о выдаче Тихановской.
В начале марта в адрес Генеральной прокуратуры Литвы была направлена просьба о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.
В Литве на это заявили, что Вильнюс не собирается выдавать Светлану Тихановскую.
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