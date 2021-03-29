Полиция задержала девять иностранцев, нарушивших ограничения на въезд в Эстонию(4)
Руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс сказал, что полицейские проверили на шоссе Таллинн-Пярну-Икла более 160 транспортных средств, которые въехали в Эстонию через пограничный пункт Икла. Всего было проверено 239 человек, более половина которых были иностранными гражданами, и в ходе этой проверки были обнаружены нарушения со стороны пяти иностранцев.
„Оснований для въезда в Эстонию не было у четверых граждан Украины и одного гражданина Беларуси. По отношению всех этих иностранцев у полицейских было основание полагать, что они желают найти в Эстонию работу, хотя двое из них утверждали, что едут к другу на день рождения", — сказал Петерс.
Вечером того же дня полицейские остановили недалеко от Пярну микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими регистрационными номерами. Из находившихся в автобусе девяти иностранцев у четырех мужчин, граждан Украины, не было законного основания для нахождения в Эстонии. „По их словам, они хотели заняться в Эстонии предпринимательством, права на работу в Эстонии у них не было", — рассказал Петерс.
Девятерым иностранцам, нарушившим правила въезда в Эстонию, пришлось вернуться домой.
Петерс напомнил еще раз, что сейчас иностранцы могут приехать в Эстонию на работу лишь в случае, если на момент пересечения границы у них уже есть работодатель и работа в Эстонии оформлена корректно.
"Если работа уже оформлена и все в порядке, полицейские видят это во время проверки. Всем предприятиям, принимающим иностранцев на работу, напоминаю, что работу иностранца следует заранее зарегистрировать в Департаменте полиции и погранохраны, — слазал капитан полиции Марго Петерс. — Нельзя приглашать иностранцев в Эстонию на работу, надеясь на авось, также не стоит оставлять оформление на последний момент. Местные работодатели также должны проводить разъяснительную работу среди своих иностранных работников, уже находящихся в Эстонии, чтобы они не приглашали сюда своих друзей и знакомых, не имея для них конкретного рабочего места. Такой приезд наугад может закончиться запретом на работу".
С действующими ограничениями можно ознакомиться на сайте Департамента полиции и погранохраны.
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