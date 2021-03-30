Семейный врач: повышение температуры снижает активность вируса, а болеющему лучше выделить отдельную комнату(4)
— К сожалению, коронавирус стал частью нашей жизни, и теперь много вопросов возникает не только относительно ограничений или вакцины, но и относительно того, как лечиться, если ты болеешь COVID-19 дома. Союз семейных врачей специально для таких случаев разработал памятку в том числе на русском языке. Разберём её по пунктам вместе с семейным врачом.
Первый раздел: что делать при повышенной температуре. В целом он имеет общие рекомендации, как при обычной простуде или каких-то других респираторных заболеваниях. Что особенного можно отметить? Температуру нельзя сбивать, если она ниже 38,5?
— Если внимательно посмотреть на заглавие этого руководства, то там не сказано, что оно используется только при коронавирусе. Оно подходит при всех вирусных инфекциях. Но оно больше подчёркивает те темы, которые важны именно при коронавирусе.
Сбивать температуру любой ценой мы действительно не считаем самым важным. Если у человека температура до 38,5 и он чувствует себя нормально, её сбивать не обязательно, потому что повышение температуры снижает активность вируса, он меньше размножается в слизистых. Температура выполняет защитную функцию организма. Если же мы чувствуем себя плохо, ощущаем головную или мышечную боль, и это тяжело перенести, то и в этом случае температура не является самым главным параметром для принятия решения о приёме жаропонижающих препаратов.
— В памятке есть рекомендация, что нужно пить больше воды, к этому многие люди относятся со скепсисом. Поясните, почему это важно, и можно ли пить помимо воды какие-то отвары трав, делать дома клюквенный морс.
— Употребление жидкости в борьбе с вирусами — это лечение. Это самое главное. Жидкость нам нужна для того, чтобы справиться с температурой, — если мы обезвожены, на достаточном уровне не работает жаропонижающая регуляция, жидкая среда необходима для борьбы с болезнью, для того чтобы облегчить сухой кашель. Потребление жидкости очень важно при лечении вирусной инфекции.
Что потреблять? В руководстве указано, что безалкогольные напитки, то есть то, что человеку нравится. Клюквенный морс, вода с лимоном, чай на травах — это выбор каждого человека, но важна сама жидкость и её объём.
— Какой кашель характерен при коронавирусе?
— Сначала кашель сухой и раздражающий. По опыту могу сказать, что есть люди, которые говорят, что кашель начинается при повышении температуры. Как только она понижается, кашель проходит. Всё очень по-разному. Если заболевание развивается, этот кашель может перейти в мокрый, то есть образуется слизь, мокрота. Вначале, при сухом кашле, его нужно успокаивать и не вызывать раздражающими препаратами, потому что это не только не поможет, а даже сделает хуже. Можно делать ингаляции, которые успокоят раздражение слизистой. А если мокрота начинает выходить, тогда правильным будет добавить мокроторазжижающие препараты, чтобы откашливаться было легче.
— Есть рекомендация делать именно холодные ингаляции. Многие по бабушкиным рекомендациям любят дышать над паром или над картошкой. Почему же горячие ингаляции делать не рекомендуется?
— В прежние времена просто не было возможности делать холодные ингаляции. Сегодня мы обладаем более широкими возможностями, и поэтому знаем, что если у нас высокая температура, то горячий пар точно не будет нам на пользу. Если уже есть отёк слизистой, то горячим паром мы только расширяем сосуды, слизистая ещё больше набухает, нам становится ещё тяжелее дышать.
Поэтому, когда поначалу кашель сухой и раздражающий, то использовать холодный пар будет правильнее. Когда температура опускается и начинает отходить мокрота, тогда можно использовать и ”бабушкины” методы, главное следить за тем, чтобы не получить ожогов.
— Самый главный вопрос: если один из членов семьи оказался заражён коронавирусом, как ему себя вести, как питаться, изолироваться ли, как должны себя вести остальные домочадцы?
— Изоляция разумна. Если возможно, лучше находиться в отдельной комнате. Но мы не можем предписывать какие-то очень строгие методы, если в реальной жизни их невозможно использовать. Так как вирус передаётся воздушно-капельным путём, все меры по предотвращению передачи будут правильными.
Конечно, если есть такая возможность, нужно находиться в отдельной комнате, еду и воду больному оставлять под дверью, в туалет ходить по очереди, после этого обязательно мыть руки и стараться не распространять вирус по квартире, а держать его в одном углу.
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