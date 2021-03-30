Семейный врач: повышение температуры снижает активность вируса, а болеющему лучше выделить отдельную комнату

— К сожалению, коронавирус стал частью нашей жизни, и теперь много вопросов возникает не только относительно ограничений или вакцины, но и относительно того, как лечиться, если ты болеешь COVID-19 дома. Союз семейных врачей специально для таких случаев разработал памятку в том числе на русском языке. Разберём её по пунктам вместе с семейным врачом.

Первый раздел: что делать при повышенной температуре. В целом он имеет общие рекомендации, как при обычной простуде или каких-то других респираторных заболеваниях. Что особенного можно отметить? Температуру нельзя сбивать, если она ниже 38,5?

— Если внимательно посмотреть на заглавие этого руководства, то там не сказано, что оно используется только при коронавирусе. Оно подходит при всех вирусных инфекциях. Но оно больше подчёркивает те темы, которые важны именно при коронавирусе.

Сбивать температуру любой ценой мы действительно не считаем самым важным. Если у человека температура до 38,5 и он чувствует себя нормально, её сбивать не обязательно, потому что повышение температуры снижает активность вируса, он меньше размножается в слизистых. Температура выполняет защитную функцию организма. Если же мы чувствуем себя плохо, ощущаем головную или мышечную боль, и это тяжело перенести, то и в этом случае температура не является самым главным параметром для принятия решения о приёме жаропонижающих препаратов.

— В памятке есть рекомендация, что нужно пить больше воды, к этому многие люди относятся со скепсисом. Поясните, почему это важно, и можно ли пить помимо воды какие-то отвары трав, делать дома клюквенный морс.

— Употребление жидкости в борьбе с вирусами — это лечение. Это самое главное. Жидкость нам нужна для того, чтобы справиться с температурой, — если мы обезвожены, на достаточном уровне не работает жаропонижающая регуляция, жидкая среда необходима для борьбы с болезнью, для того чтобы облегчить сухой кашель. Потребление жидкости очень важно при лечении вирусной инфекции.