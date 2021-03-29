Названа вероятная причина унесшего три жизни пожара в доме по уходу

12 января в Центр тревоги сообщили о пожаре в доме по уходу Мяннику в волости Люганузе. В пожаре погибли три жителя дома по уходу, и для выяснения обстоятельств пожара начали уголовное делопроизводство.

В ходе делопроизводства до сих пор проведено множество экспертиз и проделаны другие процессуальные действия, чтобы установить прежде всего причину возникновения пожара и его течение. По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Лийны Пикма, опираясь на собранные данные, есть основание считать, что с большой вероятностью пожар возник в результате использования неисправной электроустановки. "Возникновение пожара по другой причине, конечно, нельзя до конца исключить, но учитывая развитие пожара и обстоятельства возникновения установленных после него повреждений, это маловероятно", — сказала Пикма.