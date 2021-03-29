ЧП и криминал
29.03.2021, 15:45

Названа вероятная причина унесшего три жизни пожара в доме по уходу

 (6)
Lüganuse pansionaat
Lüganuse pansionaat
Foto: Taavi Sepp
Причиной возникновения пожара в доме по уходу, который произошел в волости Люганузе в январе этого года и закончился смертью трех человек, вероятно, стало использование неисправной розетки в одной из комнат здания.

12 января в Центр тревоги сообщили о пожаре в доме по уходу Мяннику в волости Люганузе. В пожаре погибли три жителя дома по уходу, и для выяснения обстоятельств пожара начали уголовное делопроизводство.

В ходе делопроизводства до сих пор проведено множество экспертиз и проделаны другие процессуальные действия, чтобы установить прежде всего причину возникновения пожара и его течение. По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Лийны Пикма, опираясь на собранные данные, есть основание считать, что с большой вероятностью пожар возник в результате использования неисправной электроустановки. "Возникновение пожара по другой причине, конечно, нельзя до конца исключить, но учитывая развитие пожара и обстоятельства возникновения установленных после него повреждений, это маловероятно", — сказала Пикма.

В ходе уголовного делопроизводства на сегодняшний день не установлено таких нарушений, которые давали бы основание подозревать кого-либо в умышленном или сознательно халатном игнорировании требований безопасности.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)