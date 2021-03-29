Навальный получил в СИЗО и колонии десяток выговоров

За две недели в ИК-2 в Покрове (Владимирская область РФ) Алексей Навальный получил шесть выговоров. Кроме того, четыре выговора он заработал в СИЗО "Кольчугино" во Владимире, куда был этапирован из Москвы. Об этом сообщается в аккаунте оппозиционного политика в социальной сети Facebook в понедельник, 29 марта. При этом, как пишет Навальный, "получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным".

Кроме того, указал оппозиционный политик, рассмотрения ждут 20 рапортов на его нарушения порядков в колонии. В посте называются такие отступления от распорядка, как "встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем", отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем", отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской, на встрече с адвокатами был в футболке". "Жду выговора с формулировкой "широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать", — иронизирует Навальный.

Ухудшение здоровья Навального

2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Навальный отбывает срок в исправительной колонии ИК-2 во Владимирской области.

25 марта соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". По данным адвокатов оппозиционера Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к нему не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, политика подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

После этого Евросоюз, США, Великобритания и Балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить Навального надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.

Кроме того, Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика из тюрьмы и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".