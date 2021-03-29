Статистика: целая треть аварий в Эстонии случается при движении задним ходом

”В прошлом году компания Salva зарегистрировала почти 2700 случаев ущерба в рамках страхования каско. Однако, помимо обычных столкновений между двумя транспортными средствами, ежегодно имеет место и почти 700 инцидентов, когда люди врезаются на машинах куда-то еще. Например, в электрические столбы, гаражные ворота, бордюры или дорожные ограждения. По данным Salva, 30% таких случаев происходит во время движения задним ходом. Обязательное дорожное страхование возмещает потерпевшему ущерб, причиненный виновным в аварии лицом, а вот наезд на столб или бордюр являются типичными случаями страхования каско”, — пояснил руководитель отела страхования транспортных средств Salva Kindlustus Тынис Тохвер.

”Вероятно, одним из самых дорогостоящих связанных с движением задним ходом случаев в прошлом году стало происшествие, когда машина врезалась таким образом в ворота парковки рижского аэропорта. Ущерб составил почти 7500 евро. Водители въезжают задним ходом в столбы, лестницы, прицепы, газонокосилки, поленницы, газовые трассы, строительные леса и стены домов”, — добавил Тохвер.

Многие случаи на первый взгляд кажутся безобидными, но на самом деле они способны привести к неожиданно высоким расходам. Например, весной всегда есть опасность попадания колеса в скрывавшиеся под снегом выбоины. Случалось также, что припаркованный автомобиль внезапно начинает катиться в стену или машина не помещается под низким мостом. ”Недавно у нас был случай, когда наезд на бордюр обошелся почти в 4000 евро. Выбоины же регулярно ломают передние оси машин, и ремонт может стоить очень дорого”, — отметил Тохвер.

Для многих людей автомобиль является неотъемлемой частью повседневной жизни, но они часто не задумываются о том, что произойдет, если в результате банального движения задним ходом машина вдруг станет непригодной для использования или на несколько дней попадет в ремонт. В Salva к договору страхования каско можно добавить защиту в виде выплаты суточной компенсации за те дни, пока в результате страхового случая автомобиль находится в ремонте или в непригодном для вождения состоянии. До конца марта добавление суточной компенсации к договору каско является бесплатным. ”Самое лучшее здесь то, человек может сам выбирать, как использовать такую компенсацию — арендовать автомобиль на замену, воспользоваться такси или с приходом весны потратить деньги на велосипед”, — добавил Тохвер.