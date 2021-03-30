Возможно все — мать пятерых детей снова села за парту. Касса по безработице предлагает возможности

Как найти возможности, если чувствуете, что ”хочется чего-то большего”? Поделюсь своим опытом. А также немножко опытом своих хороших друзей, к которым обратилась, чтобы узнать, почему они учатся, что им дает учеба, и как они совмещают свои обязанности, связанные с работой, семьей и учебой. Все эти люди проходят свой образовательный путь уже ”по второму или по третьему кругу”; работают, у них есть дети и семейные обязанности.

Приступая к учебе во взрослом возрасте, мы можем выбирать — круг специальностей очень широкий, и возможности разнообразные. Например, я поняла, что сегодня особенно популярно снова получать прикладное образование, несмотря на то что в руках уже есть две ученые степени и имеется рабочее место. Какая прекрасная возможность изучить, например, медоводство, ландшафтный дизайн, реставрирование деревянных домов. Это обогащает нас личностно, приносит удовлетворение, и кто знает, может быть и расширяет наши возможности на рынке труда? Первый шаг — самому почувствовать, что хочется чего-то большего.

Как и что изучать? К счастью, современная концепция обучения существенно шире, чем раньше. Учеба больше не означает сидение за партой, для этого созданы очень разнообразные возможности. И время коронавируса также многому научило нас.

Почему важно учиться? Потому что общество, ожидания, а также возможности вокруг нас постоянно меняются. Для того чтобы соответствовать изменяющимся обстоятельствам, мы сами должны быть гибкими и при необходимости меняться… Но для учебы есть и другие причины — учиться нельзя только потому, что общество как будто этого ждет, или потому что это необходимо для работы. Учеба намного больше, чем профессиональное развитие — она охватывает также (духовное) саморазвитие, самореализацию и развитие личности. Так мы можем обогащать свою жизнь, получать новые знания и освежать отношения. И так и есть, что у каждого человека имеется естественная потребность в самореализации и постоянном развитии. Это привело нас к настоящему моменту!

Мир вокруг нас многоликий. Несмотря на то, что люди и их опыт отличаются, на самом деле наши потребности схожи — мы хотим жить в безопасности, чтобы здоровье было в порядке, и чтобы основные потребности были покрыты, чтобы мы могли выполнять подходящую работу и получать за нее достойную зарплату; отдыхать, испытывать принадлежность к чему-либо и быть кем-то. Для это мы стараемся прожить свою жизнь с умом.

Думаю, что в моем случае поступление на учебу стало возможным благодаря комбинации нескольких факторов: конечно желание получить такие знания, которые можно было использовать в своей сфере; чтобы узнать, что было успешно осуществлено в других странах и что можно было бы применить здесь в Эстонии. Я хотела и хочу быть в своей работе и деятельности умнее и основываться на научных фактах. Я искренне верю, что чем больше умных и с широким кругозором людей вокруг нас, тем более взвешенные решения мы принимаем как в личной жизни, так и в работе.

Как я должна была реорганизовать свою работу и семейную жизнь? Я мама пятерых детей и могу подтвердить, что совместить учебу, работу и семью возможно. Основываясь как на прежних периодах учебы, так и на учебе в данный момент, могу сказать, что много менять и не нужно. Не нужно и нельзя от всего отказываться во имя учебы. В моем случае работало так: приоритеты, планирование и преданность. Обычно я записываю для себя основные дела, их срок, и когда я что-то делаю, то стараюсь концентрироваться на этом. Как правило, это удается. Время было и есть самым большим ресурсом, и его нужно использовать эффективно. Конечно бывает, когда утром нужно вставать в 5:30, чтобы до ухода на работу и до того, как проснется семья, ”немного поработать”, чтобы потом во второй половине дня заниматься учебой. Вечера для семьи.

Учиться во взрослом возрасте прекрасная возможность. У нас больше знаний, мы знаем себя, наши выборы и решения более осознаны. И если еще не поняли, что мы хотим — то почему бы не пойти к консультанту по карьере? Вы ничего не потеряете! А выиграть может весь мир!

Зачем снова идти учиться?

Урве (55, менеджер, мама двоих взрослых детей) несколько лет изучала английский язык в Таллиннском доме языков.