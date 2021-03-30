Возможно все — мать пятерых детей снова села за парту. Касса по безработице предлагает возможности(1)
Мир вокруг нас многоликий. Несмотря на то, что люди и их опыт отличаются, на самом деле наши потребности схожи — мы хотим жить в безопасности, чтобы здоровье было в порядке, и чтобы основные потребности были покрыты, чтобы мы могли выполнять подходящую работу и получать за нее достойную зарплату; отдыхать, испытывать принадлежность к чему-либо и быть кем-то. Для это мы стараемся прожить свою жизнь с умом.
Почему важно учиться? Потому что общество, ожидания, а также возможности вокруг нас постоянно меняются. Для того чтобы соответствовать изменяющимся обстоятельствам, мы сами должны быть гибкими и при необходимости меняться… Но для учебы есть и другие причины — учиться нельзя только потому, что общество как будто этого ждет, или потому что это необходимо для работы. Учеба намного больше, чем профессиональное развитие — она охватывает также (духовное) саморазвитие, самореализацию и развитие личности. Так мы можем обогащать свою жизнь, получать новые знания и освежать отношения. И так и есть, что у каждого человека имеется естественная потребность в самореализации и постоянном развитии. Это привело нас к настоящему моменту!
Как и что изучать? К счастью, современная концепция обучения существенно шире, чем раньше. Учеба больше не означает сидение за партой, для этого созданы очень разнообразные возможности. И время коронавируса также многому научило нас.
Приступая к учебе во взрослом возрасте, мы можем выбирать — круг специальностей очень широкий, и возможности разнообразные. Например, я поняла, что сегодня особенно популярно снова получать прикладное образование, несмотря на то что в руках уже есть две ученые степени и имеется рабочее место. Какая прекрасная возможность изучить, например, медоводство, ландшафтный дизайн, реставрирование деревянных домов. Это обогащает нас личностно, приносит удовлетворение, и кто знает, может быть и расширяет наши возможности на рынке труда? Первый шаг — самому почувствовать, что хочется чего-то большего.
Как найти возможности, если чувствуете, что ”хочется чего-то большего”? Поделюсь своим опытом. А также немножко опытом своих хороших друзей, к которым обратилась, чтобы узнать, почему они учатся, что им дает учеба, и как они совмещают свои обязанности, связанные с работой, семьей и учебой. Все эти люди проходят свой образовательный путь уже ”по второму или по третьему кругу”; работают, у них есть дети и семейные обязанности.
Думаю, что в моем случае поступление на учебу стало возможным благодаря комбинации нескольких факторов: конечно желание получить такие знания, которые можно было использовать в своей сфере; чтобы узнать, что было успешно осуществлено в других странах и что можно было бы применить здесь в Эстонии. Я хотела и хочу быть в своей работе и деятельности умнее и основываться на научных фактах. Я искренне верю, что чем больше умных и с широким кругозором людей вокруг нас, тем более взвешенные решения мы принимаем как в личной жизни, так и в работе.
Как я должна была реорганизовать свою работу и семейную жизнь? Я мама пятерых детей и могу подтвердить, что совместить учебу, работу и семью возможно. Основываясь как на прежних периодах учебы, так и на учебе в данный момент, могу сказать, что много менять и не нужно. Не нужно и нельзя от всего отказываться во имя учебы. В моем случае работало так: приоритеты, планирование и преданность. Обычно я записываю для себя основные дела, их срок, и когда я что-то делаю, то стараюсь концентрироваться на этом. Как правило, это удается. Время было и есть самым большим ресурсом, и его нужно использовать эффективно. Конечно бывает, когда утром нужно вставать в 5:30, чтобы до ухода на работу и до того, как проснется семья, ”немного поработать”, чтобы потом во второй половине дня заниматься учебой. Вечера для семьи.
Учиться во взрослом возрасте прекрасная возможность. У нас больше знаний, мы знаем себя, наши выборы и решения более осознаны. И если еще не поняли, что мы хотим — то почему бы не пойти к консультанту по карьере? Вы ничего не потеряете! А выиграть может весь мир!
Зачем снова идти учиться?
Урве (55, менеджер, мама двоих взрослых детей) несколько лет изучала английский язык в Таллиннском доме языков.
Зачем? По словам Урве английский язык ей был нужен на работе для того, чтобы лучше общаться с поставщиками устно и письменно. Если еще 10-15 лет назад рабочие разговоры можно было вести на русском языке, то сейчас ситуация другая — все рабочие разговоры ведутся на английском языке. За обеденным столом можно говорить и на русском языке. Поэтому чем свободнее ты говоришь на английском, тем лучше.
Что дала учеба? Учеба дала уверенность, что останусь конкурентноспособной на рынке труда. Знание языка обогатило и личную жизнь, потому что вокруг меня очень интересные и ”красочные” люди.
Совмещение работы и семейной жизни — поскольку дети уже взрослые, и работа с гибким графиком, то больших изменений я не должна была делать. Для работодателя не стало проблемой то, что я должна была несколько раз в неделю раньше уходить с работы — работа из-за этого не страдала. На рынке труда нужно быть конкурентноспособным, от этого никуда не деться! Мы живем в быстроменяющемся мире!
Руслан (46, менеджер ресторана, отец троих детей) учился массажу.
Зачем? Руслан сказал, что он никогда не получал от учебы столько удовольствия, сколько получает сейчас. В прошлом году у Руслана была возможность сделать перерыв и понять, как и что делать дальше. Старый и привычный ритм жизни был как для него самого, так и со стороны общества ”out”, и так не могло больше продолжаться. Появилось желание пойти учиться, желание к чему-то новому и интересному.
Что дала учеба? Учеба или занятие новым делом убивает рутину, заставляет тебя управлять своим времени, а не наоборот. Развивается навык планировать свои дела и распределять себя между несколькими занятиями. Также учеба знакомит тебя с новыми людьми, занятия и образ мышления которых могут обогатить тебя.
Совмещение работы и семейной жизни. На работе я договорился с работодателем, что проведенное на учебе время (1 неделя в месяц) нужно будет отработать после учебы в вечерние смены. Что мне подходило и было терпимо! В семье я получил, так сказать, привилегированный статус — если папе нужно учиться, то эта возможность предоставляется автоматически. На выходных во время семейных выездов у меня всегда с собой учебные материалы. Если вдруг появится свободный момент, чтобы их просмотреть. До сих пор делить себя между семьей и работой получалось: 60/50%
Эпп (40, мать троих детей, сейчас домохозяйка) изучала э-маркетинг.
Зачем? По словам Эпп изучать маркетинг ее заставила необходимость — она купила курс, где обучали рекламе и маркетингу в социальных сетях. Учиться было очень интересно. Учебные сессии, которые проходили один раз в месяц, дали возможность выбраться из рутины и быть совсем в другой среде, чем дом и дети.
Что дала учеба? Учеба — это самореализация, необходимость развиваться, движение вперед. Учеба дает мне возможность быть собой, быть вместе со взрослыми людьми и говорить на интересные темы. Обучение обогащает, заставляет мозг работать, заставляет думать и развиваться. Иногда я чувствую, что учеба означает также начало новых отношений с чистого листа — можно познакомиться с новыми людьми и через это также узнавать себя. Я узнала, какие интересные профессии существуют в этом мире! С одной стороны, учеба забирает время, а с другой стороны дает времени цель или направление, потому что все равно нужно читать, писать, планировать и видеть большую картину. Я чувствую, что мой кругозор стал шире, и что для меня все важнее видеть большую картину, планировать.
Совмещение работы и семейной жизни. Для того чтобы совместить семейную жизнь и учебу, нужно иметь много терпения и понимающего партнера. У нас договор, что мой сожитель будет находить время для того, чтобы быть дома и заниматься детьми и домашними делами. Как правило это работало, но когда у моего сожителя тоже напряженное время на работе, то нужно идти на уступки (напр., ходить только на некоторые лекции или найти детям няню). Я заметила, что при обучении во взрослом возрасте очень важно качество обучения. Если какая-то лекция не интересна, или если преподаватель недостаточно основательно подготовился, то наступает разочарование.