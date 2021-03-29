Объявлен международный тендер на проектирование Таллиннской больницы

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, за пятилетний период подготовки к строительству Таллиннской больницы был достигнут важный рубеж.

”Поскольку в случае Таллиннской больницы речь идет о крупном проекте, мы ожидаем, что участвовать в тендере будут как эстонские, так и международные предприятия — чтобы найти наилучшее решение для нового современного медицинского городка, — сказал Михаил Кылварт. — Также ожидаются и совместные предложения от эстонских и международных компаний, поскольку такой консорциум расширит знания эстонских архитекторов и инженеров в области проектирования современных медицинских учреждений мирового уровня. По итогам тендера мы надеемся найти опытную и сильную команду проектировщиков, под руководством которой своевременно, то есть к 2023 году, будет готов основной проект здания больницы, на базе которого можно будет уже провести и строительный тендер”.

Подготовку к тендеру на проектирование Таллиннской больницы провели в сотрудничестве с Эстонским союзом архитекторов. Участнику конкурса госпоставки нужно будет вместе с ценовым предложением представить оценочной комиссии также концепцию планируемого здания больницы и ландшафтного дизайна, ее качество будет оцениваться отдельной частью предложения. Но помимо архитектурной части, будет оцениваться и опыт участвующих в проекте ведущих архитекторов в проектировании за последние 15 лет не менее одной больницы активного лечения площадью от 20 000 м2. На следующем этапе оценивания будут сравниваться совокупные объемы трех крупнейших проектов больниц, реализованных ведущими архитекторами за последние 10 лет.