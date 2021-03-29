Объявлен международный тендер на проектирование Таллиннской больницы
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, за пятилетний период подготовки к строительству Таллиннской больницы был достигнут важный рубеж.
”Поскольку в случае Таллиннской больницы речь идет о крупном проекте, мы ожидаем, что участвовать в тендере будут как эстонские, так и международные предприятия — чтобы найти наилучшее решение для нового современного медицинского городка, — сказал Михаил Кылварт. — Также ожидаются и совместные предложения от эстонских и международных компаний, поскольку такой консорциум расширит знания эстонских архитекторов и инженеров в области проектирования современных медицинских учреждений мирового уровня. По итогам тендера мы надеемся найти опытную и сильную команду проектировщиков, под руководством которой своевременно, то есть к 2023 году, будет готов основной проект здания больницы, на базе которого можно будет уже провести и строительный тендер”.
Подготовку к тендеру на проектирование Таллиннской больницы провели в сотрудничестве с Эстонским союзом архитекторов. Участнику конкурса госпоставки нужно будет вместе с ценовым предложением представить оценочной комиссии также концепцию планируемого здания больницы и ландшафтного дизайна, ее качество будет оцениваться отдельной частью предложения. Но помимо архитектурной части, будет оцениваться и опыт участвующих в проекте ведущих архитекторов в проектировании за последние 15 лет не менее одной больницы активного лечения площадью от 20 000 м2. На следующем этапе оценивания будут сравниваться совокупные объемы трех крупнейших проектов больниц, реализованных ведущими архитекторами за последние 10 лет.
Участвовать в конкурсе приглашаются проектировочные фирмы как из Эстонии, так и из-за рубежа, имеющие большой опыт и специализирующиеся на проектировании больниц, а также заслужившие признание за успешно осуществленные крупные проекты больниц. Средний нетто-оборот участника тендера за три последних завершившихся экономических года должен составлять не менее трех миллионов евро. Поскольку речь идет об очень большом объеме проектирования, помимо крупных проектировочных фирм на конкурс ожидаются и совместные предложения. Предположительно, победитель тендера определится в конце июня этого года.
Президент Эстонского союза архитекторов Андро Мянд признал, что строение такого масштаба является в контексте Эстонии уникальным, более того — оно станет доминантой всего прилегающего района.
”Поэтому в случае данного здания качество городского пространства и архитектура чрезвычайно важны, — сказал Андро Мянд. — Глядя на общую картину, приятно отметить, что планируемая новая больница окажет положительное влияние на развитие всего района Ласнамяэ”.
Для оценивания предложений город Таллинн сформировал состоящую из семи участников оценочную комиссию, в состав которой вошли три человека, выбранных Эстонским союзом архитекторов и четыре — выбранных Таллинном.
Трем участникам конкурса, представившим лучшее пространственное и архитектурное решение, предусмотрена награда — получившему наибольшее количество баллов полагается премия в размере 40 000 евро, занявший второе место получит 35 000 евро, и за третье место наградят суммой в 25 000 евро. В случае, если одно из предложений наберет в общей сложности наибольшее количество пунктов, на основании чего будет признано успешным, и с данным участником будет заключен договор поставки, то вышеупомянутая премия этому участнику не выплачивается.
Предполагаемая общая стоимость Таллинской больницы составляет 520 млн евро (с НСО). Из них запланированные расходы на планирование, проектирование и строительство составляют 450 млн евро, инвестиции в оборудование — 70 млн евро. Предполагаемая площадь (брутто) планируемой больницы составит около 127 000 м2.
Строительством Таллиннской больницы планируется создать комплексную больничную организацию и построить вместо нынешних амортизированных больничных зданий Ида- и Ляэне-Таллиннской центральных больниц новый современный медицинский городок по адресу Нарва мнт., 129 и 129b. Новая больница, которая расположится неподалеку от Певческого поля, в будущем улучшит доступность медицинской помощи и качество лечения как для жителей Таллинна и Харьюмаа, так и всей Эстонии.
Таллиннская больница будет построена в сотрудничестве города и государства, основой для которого стал подписанный 18 февраля 2019 года Эстонской Республикой и городом Таллинном договор о сотрудничестве по подготовке к созданию Таллиннской больницы. Согласно плану, Таллиннская больница должна быть готова в 2027 году.