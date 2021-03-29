29.03.2021, 12:41
В Хааберсти произошел сбой в подаче электричества. Без света остались более 4000 клиентов(3)
Foto: Argo Ingver
Сегодня, после 11 часов, Муниципальная полиция получила сообщение об отключении электричества в районе Хааберсти. Обслуживающее предприятие надеется восстановить электроснабжение в течение двух часов.
Обесточено 57 подстанций, нарушение затронуло 4155 клиентов. Крупнейшие клиенты, оставшиеся в данный момент без электричества: Таллиннский зоопарк, Русская гимназия Хааберсти, детский сад ”Карикакар”, AS Tallinna Vesi, Ляэне-Таллиннская центральная больница, районная управа Хааберсти, Ыйсмяэский русский лицей и многие другие.
С вопросами можно обращаться на таллиннский инфотелефон 14410.