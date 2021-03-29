Местные выборы могут перенести из-за коронавируса? Партии придерживаются разного мнения

Вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур (Партия реформ) сказал Delfi, что фракция реформистов не считает, что распространение коронавируса будет препятствовать выборам, так как есть онлайн-голосование, а к осень большая часть населения, возможно, уже будет вакцинирована.

Председатель фракции EKRE Хенн Пыллуаас считает, что перенос выборов нужно обсуждать если ситуация с заражением коронавирусом станет еще хуже и летом не будет ожидаемого снижения заражения. Пыллуас добавил, что выборы можно провести с соблюдением дистанции два метра, рассредоточив избирателей. Он добавил, что в других странах выборы во время коронавируса проводились.

Глава соцдемов Индрек Саар заявил, что не слышал в Рийгикогу разговоров о переносе выборов. Isamaa также не обсуждала эту тему.

Юри Ратас же сказал Postimees, что в случае, если пандемия не отступит, то центристы готовы принять решение о переносе выборов, но он считает, что к осени в стране все же будет ситуация, при которой выборы могут состояться.