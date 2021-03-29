ВИДЕО | Танель Кийк: снимать ограничения во второй половине апреля может быть слишком рано

Мари-Анне Хярма сообщила, что показатели заражения уже несколько недель находятся на стабильном уровне, также есть первые признаки понижения. Показатель заражения R понизился до 0,9.

Согласно прогнозу, к началу мая заражение должно снизится до рождественского уровня. Основные очаги заражения сейчас происходят в семейном кругу. Самый критический регион — Харьюмаа. В остальные регионы коронавирус завозят из Таллинна.

К сожалению, нагрузка больниц не снижается. Наоборот, наблюдается тенденция к повышению. Средний возраст госпитализированных с коронавиурсом людей составляет 68 лет, в средний возраст скончавшихся больных — чуть ниже 80 лет.

Хярма сообщила, что Департамент здоровья планирует на следующей неделе восстановить звонки близкоконтактным лицам.

Танель Кийк заявил, что ограничения работают, и за это мы все можем похвалить себя, так как от них не было бы толку, если бы люди их не соблюдали.

По состоянию на утро понедельника вакцинацию прошли почти 194 000 человека. В возрастной группе 18-41 лет — около 9,6%, а среди людей 50+ вакцинированы 27,1%. В среднем сейчас каждый четвертый эстоноземелец имеет иммунитет к коронавирусу, либо от вакцины, либо после болезни. Кийк добавил, что до массового иммунитета еще далеко.

AstraZeneca были вакцинированы около 86 000 человек. Сейчас стало известно, что она подходит и пожилым людям, поэтому теперь ей будут вакцинировать людей 60+.

Кюлли Фридеманн сообщила, что на выходных из поставленных в Ида-Вирумаа 1700 доз вакцины были использованы 1300. Она добавила, что также было расширено число целевых групп. К пятнице не приступили к вакцинации только двух списков семейных врачей по всей Эстонии.

Юрген Лиги предложил начать снимать ограничения 12 апреля, но Танель Кийк с этим не согласен. По его мнению, снимать ограничения во второй половине апреля может быть слишком рано. По его словам, важный индикатор для снятия ограничений - чтобы группы риска были вакцинированы.

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