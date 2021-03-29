ФОТО | Maxima в Ласнамяэ не проверяет ношение масок: "мы не хотим, чтобы клиенты вымещали свое недовольство на работниках"

Директор по маркетингу Maxima Eesti Тийа Шапель утверждает, что магазин не может контролировать ношение масок, так как работники просто не могут этим заниматься вместе со своими прямыми обязанностями.

Шапель подчеркивает, что работники могут из-за этого стать мишенью негатива клиентов: "Мы не хотим поставить работников в ситуацию, в которой клиенты могут выместить на них свое недовольство. Это причинит неудобства как нашим сотрудникам, так и другим клиентам магазинов".

Она добавила, что еще с ноября прошлого Maxima выдает всем посетителям бесплатные маски, а в каждом магазине есть информационные таблички про ношение масок.

Что касается большого числа клиентов в магазине разом, то Шапель утверждает, что Maxima контролирует их число и при необходимости временно закрывает вход в магазин, пока число посетителей не станет меньше — подобное было сделано и в Smuuli Maxima.