Анализ мобильности Telia: из-за ограничений люди перебираются за город

Telia сравнила физическую активность людей за прошлую неделю, то есть первую полную неделю ограничений (15–21.03) с данными первой недели марта (1–7.03).

По словам Хольгера Хальянда, руководителя подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti, начавшаяся неделей ранее тенденция продолжилась и на прошлой неделе: значительно снизилась мобильность людей между крупными городами и соседними с ними волостями.

"Это говорит о том, что изменились обычные маршруты многих людей между домом и работой или школой. В то же время видно, что оживилось движение между уездами, то есть люди, как и в чрезвычайной ситуации прошлого года, снова направились в свои загородные дома и на дачи”, — сказал Хальянд.

Например, на прошлой неделе движение между Харьюмаа и Пярнумаа увеличилось на 28% по сравнению с первой неделей марта, а движение между Харьюмаа и Ляэнемаа увеличилось на целых 39%. В целом по Эстонии движение между уездами на прошлой неделе увеличилось на 6% (по сравнению с первой неделей марта).

Совершенно иная картина открывается при сравнении активности передвижения людей между крупными городами и соседними волостями, где на прошлой неделе мобильность составила на 13% меньше, чем в начале марта. Например, движение между Таллинном и Раэ сократилось на 26%, между Виймси и Таллинном — на 23%, а между Тарту и Камбья — на 28%.

Всего на прошлой неделе в Таллинн ездили на 17%, в Тарту на 9% и в Пярну на 10% меньше, чем в первую неделю марта. С другой стороны, в сторону Нарвы ездили на 4% больше, чем в начале марта.

В зависимости от ситуации Telia до середины апреля будет каждую неделю публиковать свежие анализы мобильности, чтобы помочь обмениваться информацией о влиянии ограничений на общество.