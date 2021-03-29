Мнение: мы устали от попыток манипулировать нашим мнением, от нагнетания ощущения паники и страха(5)
Мы все устали. Пожилые люди — от призывов ограничить походы в аптеки и магазины, на встречи с близкими и друзьями. Они устали от одиночества. Возможно, именно поэтому акция по вакцинации в Ласнамяэ прошла с таким успехом.
Семьи с детьми устали от удаленного обучения, когда вся жизнь крутится теперь вокруг постоянного контроля над ребенком и его успешным выполнением домашних заданий. Ссоры, недопонимание, обиды. Все это дестабилизирует в первую очередь нас эмоционально. Я сама, являясь мамой дошкольника, с ужасом жду первого сентября — подготовительные классы закрыты уже с декабря.
Студенты и будущие абитуриенты устали от неопределенности их будущего. Как в таких условиях поступать в университет и успешно учиться? Какие профессии выбирать, если весь мир перевернулся с ног на голову и многие рабочие места исчезают из-за новых реалий?
Количество безработных растет и вряд ли тенденция изменится. Возможно, лишь на лето, когда появятся сезонные вакансии. И от этого мы тоже все устали. Потому что жить в страхе потерять доход, а для многих это равно потерять жилье, изматывает не меньше, чем страх заболеть или оказаться в больнице.
Мы устали от того, что политики, даже в кризисной ситуации, продолжают искать виноватых. Прошлое правительство, под руководством Центристской партии, которое заключало договора на поставку вакцин, сняло с себя любую ответственность, когда Юри Ратас подал в отставку. И случилось это аккурат накануне второй волны пандемии.
Они остались у руководства страной, и даже пост министра здравоохранения занимает центрист, однако власти Таллинна, находясь в предвыборном ажиотаже, не нашли ничего лучше, чем встать в оппозицию к своему же правительству. Мой вопрос почему господину Кылварту не позвонить однопартийцу Танелю Кийку и не донести серьезности ситуации в Ласнамяэ и договориться о дополнительных дозах вакцин для жителей его избирательного округа, а не давать интервью в Zoom российским телеканалам. Ведь это была бы реальная помощь, а не очередное запудривание мозгов русским избирателям.
Или, например дискуссии о Sputnik V. Во-первых, можно связаться с Яной Тоом в Брюсселе и узнать, как продвигается его регистрация на территории Евросоюза и может ли она как-то посодействовать. Ведь без этой процедуры ни одно лекарство не допускается на рынок ЕС. Во-вторых, посмотрим статистику вакцинации в самой России. Оказывается, что России нет открытой официальной статистики по вакцинации против Covid-19. По данным российских СМИ на сегодняшний день в стране сделано около 8 млн прививок. Население РФ составляет без малого 150 млн человек. Если сравнить эти цифры, станет понятно, что разговоры о поставках вакцины на экспорт сильно преувеличены. И в — третьих, кто-нибудь задавался вопросом о побочных эффектах? Неужели они совсем отсутствуют? Или просто в программе ”60 минут” об этом не рассказывают?
Мы устали от попыток манипулировать нашим мнением, от нагнетания ощущения паники и страха. Преследуя свои, исключительно политические, цели, многие политики не осознают масштаба того урона, который наносят обществу. Неоспоримый факт — на конфронтации можно построить очередную предвыборную кампанию как мы это наблюдали многие годы, но невозможно помочь обществу в целом выйти из кризиса. Возможно, политикам пора думать меньше в категории Я, а больше в категории МЫ?