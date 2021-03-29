Мнение: мы устали от попыток манипулировать нашим мнением, от нагнетания ощущения паники и страха

Мы все устали. Пожилые люди — от призывов ограничить походы в аптеки и магазины, на встречи с близкими и друзьями. Они устали от одиночества. Возможно, именно поэтому акция по вакцинации в Ласнамяэ прошла с таким успехом.

Семьи с детьми устали от удаленного обучения, когда вся жизнь крутится теперь вокруг постоянного контроля над ребенком и его успешным выполнением домашних заданий. Ссоры, недопонимание, обиды. Все это дестабилизирует в первую очередь нас эмоционально. Я сама, являясь мамой дошкольника, с ужасом жду первого сентября — подготовительные классы закрыты уже с декабря.

Студенты и будущие абитуриенты устали от неопределенности их будущего. Как в таких условиях поступать в университет и успешно учиться? Какие профессии выбирать, если весь мир перевернулся с ног на голову и многие рабочие места исчезают из-за новых реалий?

Количество безработных растет и вряд ли тенденция изменится. Возможно, лишь на лето, когда появятся сезонные вакансии. И от этого мы тоже все устали. Потому что жить в страхе потерять доход, а для многих это равно потерять жилье, изматывает не меньше, чем страх заболеть или оказаться в больнице.

Мы устали от того, что политики, даже в кризисной ситуации, продолжают искать виноватых. Прошлое правительство, под руководством Центристской партии, которое заключало договора на поставку вакцин, сняло с себя любую ответственность, когда Юри Ратас подал в отставку. И случилось это аккурат накануне второй волны пандемии.