За сутки в Эстонии выявлено 584 случая заражения коронавирусом, умерли 11 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 367 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 262 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 44, в Ляэне-Вирумаа — 33, в Тартумаа — 31, в Ляэнемаа — 15, в Ярвамаа, Пярнумаа, Рапламаа и Вильяндимаа — по 14 новых положительных тестов. В Валгамаа прибавилось восемь, в Йыгевамаа — семь, в Пылвамаа — шесть, на Сааремаа — четыре, в Вырумаа — два и на Хийумаа — один новый случай заражения. У 10 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1364,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,4%.

За сутки в больницах открыли 74 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 725 пациентов.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 194 358 человек, две дозы получил 60 861 человек.

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