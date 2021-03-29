Входите ли вы в группу риска? Теперь это можно проверить на портале Digilugu

У тех людей, которые по мнению Министерства социальных дел входят в группу риска, на портале появится соответствующее сообщение — на главной странице в верхнем левом углу на красном фоне. его можно увидеть только после того, как вы войдете в свой личный кабинет на digilugu.ee.

Согласно словам вице-канцлера Министрества социальных дел Марис Йессе, в Эстонии сейчас входят в группу риска около 369 000 людей.

На данный момент в приоритете вакцинация от коронавируса для жителей старше 60 и 70 лет, клиентов домов престарелых, переболевшие десятком болезней за последние пять лет лица, работники передовой с высоким риском заражения, а также многие представители важных профессий, как учителя, полицейские, спасатели и работники социальной сферы, члены правительства и Рийгикогу.