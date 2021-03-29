Кийк: в мае Эстония сможет предложить вакцину от коронавируса всем желающим

"Вакцинация населения Эстонии проходит в нарастающем темпе, и эта тенденция сохранится в будущем. В марте в Эстонию прибыло больше вакцин, чем за всю зиму в целом. В апреле объемы поставок возрастут еще больше", — приводят в понедельник слова Кийка утренние теленовости ERR.

"В мае и июне мы будем получать препараты уже от четырех производителей вместо нынешних трех. Это означает, что вырастут и объемы вакцинации. Текущий график говорит, что к концу апреля мы сможем предложить вакцинацию всем жителям старше 70 лет, а в мае — вообще всем желающим", — добавил министр.

На этой неделе в Эстонию прибудет 44 000 доз вакцины AstraZeneca и 20 000 доз Pfizer/BioNTech. В прошлую пятницу в страну было доставлено почти 11 000 доз вакцины Moderna.

По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство рассчитывает к концу лета вакцинировать 70% населения страны.